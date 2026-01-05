قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الري: إزالة 28 مخالفة بمنطقة منيل شيحة

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا - حلوان) .

وأشار سويلم لمجهودات وزارة الموارد المائية والري في إزالة العديد من حالات الردم والتعديات بقطاع شبرا حلوان وبصفة خاصة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، بالتنسيق التام مع لجنة تصويب التواجدات على أراضى طرح النهر بالقطاع شبرا حلوان وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية .

وأضاف أنه يتم الآن التنسيق مع جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة لتنفيذ إزالات لعدد (٧) حالات بناء مخالف والمتعارضة مع مسار ممشي أهل مصر الجارى الإعداد للبدء فى تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول ٨ كيلومترات .

وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إزالة مسطحات ردم ٢٨مخالفة  بمنطقة منيل شيحة، كما يجري حاليا إزالة ردم مخالف لعدد آخر من التواجدات المخالفة بنفس المنطقة .

وأكد استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات فى ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين .  

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة لتصويب التواجدات على أراضى طرح النهر تقوم بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري لدراسة التواجدات على طرح النهر والوقوف على موقف ملكية هذه التواجدات، كما يتم التنسيق مع جهاز الإشارة بالقوات المسلحة للاستعانة بالخرائط التفاعلية في هذا الشأن .

الرى وزير الرى هانى سويلم التعدي على النيل منطقة منيل شيحة

