باحث بشئون الجماعات الإرهابية: توحيد الجبهة الوطنية هو العائق الأكبر لعودة فكر جماعة الإخوان

أكد عمر فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن توحيد الجبهة الوطنية هو العائق الأكبر الذي يمنع عودة الجماعة أو انتشار أفكارها المرتبطة بـ الخلافة أو العمل المسلح.

وقال عمر فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بعمل محاولات مستمرة ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن الجماعة تسعى لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها الحفاظ على وجودها كقوة فاعلة.

وتابع الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن المخططات الحالية لجماعة الإخوان المسلمين في محاولاتها المستمرة لتأليب الرأي العام ضد الدولة المصرية، مؤكداً أن الجماعة تعتمد على أدوات إعلامية محددة ومنصات رقمية لتعويض غيابها الميداني.