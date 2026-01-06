أستاذ طب نفسي: السوشيال ميديا حولت البيوت بلا جدران لكسب الأرباح

قال الدكتور وليد هندي، أستاذ الطب النفسي، إن الكوارث بدأت حينما علم الناس بأن السوشيال ميديا تمنح أموالا وأرباحا.

وأضاف وليد هندي، في لقائه على قناة "المحور"، أنه بسبب الأموال ظهر علينا عديمي الموهبة والفكر، يقدمون لنا التلوث السمعي والبصري، يشتمل على الكذب والاصطناع والتمثيل، هتكوا الأعراض وحولوا البيوت بلا جدران.

وتابع: سلعوا الأطفال وتاجروا بالمعاقين من أجل التكسب والحصول على الأرباح، تحولوا إلى البرجماتية الذين يسعون لجلب المال بأي طريقة.

وأكد أن هؤلاء أخطر على المجتمع من الإرهاب، زعزعوا الهوية، حتى أن 50% من الأطفال في مصر يتمنوا أن يكونوا صناع محتوى في مصر بسبب الثراء السريع.