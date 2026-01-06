قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية دعم الحوار الوطني اليمني
رئيس وزراء جرينلاند لـ ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة مستحيل
طريقة استخراج قيد عائلي من الإنترنت
1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية
جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث في غزة
ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أستاذ طب نفسي: السوشيال ميديا حولت البيوت بلا جدران لكسب الأرباح

محمد شحتة

قال الدكتور وليد هندي، أستاذ الطب النفسي، إن الكوارث بدأت حينما علم الناس بأن السوشيال ميديا تمنح أموالا وأرباحا.

وأضاف وليد هندي، في لقائه على قناة "المحور"، أنه بسبب الأموال ظهر علينا عديمي الموهبة والفكر، يقدمون لنا التلوث السمعي والبصري، يشتمل على الكذب والاصطناع والتمثيل، هتكوا الأعراض وحولوا البيوت بلا جدران.

وتابع: سلعوا الأطفال وتاجروا بالمعاقين من أجل التكسب والحصول على الأرباح، تحولوا إلى البرجماتية الذين يسعون لجلب المال بأي طريقة.

وأكد أن هؤلاء أخطر على المجتمع من الإرهاب، زعزعوا الهوية، حتى أن 50% من الأطفال في مصر يتمنوا أن يكونوا صناع محتوى في مصر بسبب الثراء السريع.

