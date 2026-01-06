محضر شرطة | القصة الكاملة للاعتداء على ممرضة بمستشفى كرموز

شهد مستشفى كرموز العام بمحافظة الإسكندرية واقعة اعتداء مؤسفة، تعرضت خلالها ممرضة أثناء تأدية عملها لاعتداء جسدي من قِبل أسرة أحد المرضى، وذلك على خلفية اعتراضها على قيامهم بالتصوير داخل المستشفى بالمخالفة للتعليمات المنظمة.

وقالت شيماء حسن، ممرضة بمستشفى كرموز العام، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام أفراد من أسرة إحدى الحالات بمحاولة التصوير داخل أروقة المستشفى، وهو ما دفعها للتدخل ومنعهم التزامًا بلوائح العمل والحفاظ على خصوصية المرضى. وأوضحت أن أحد أفراد الأسرة حاول الاستيلاء على هاتفها المحمول، وتطورت المشادة الكلامية سريعًا إلى اعتداء جسدي داخل المستشفى.

وأضافت أن الاعتداء أسفر عن إصابتها بعدة إصابات سطحية، ما اضطرها لطلب تدخل أفراد الأمن الداخلي بالمستشفى، إلى جانب التواصل مع الجهات المعنية لحماية الطاقم الطبي والمرضى. وأشارت إلى أنها قامت بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 124 لسنة 2026 بقسم شرطة مينا البصل.

وأوضحت شيماء حسن أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، مؤكدة أن بعض المستشفيات تشهد بين الحين والآخر حالات توتر واحتكاكات بين الطاقم الطبي وأسر المرضى، غالبًا ما تكون بسبب انتهاك الخصوصية أو عدم الالتزام بالقواعد المنظمة داخل المنشآت الصحية. وطالبت بضرورة تفعيل آليات واضحة لحماية العاملين بالقطاع الصحي، وتشديد الإجراءات المتعلقة بمنع التصوير داخل المستشفيات.

من جانبها، أكدت إدارة مستشفى كرموز العام أنها باشرت التحقيق في الواقعة فور وقوعها، وتم توثيق الحادث رسميًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن حماية العاملين وسير العمل داخل المستشفى بصورة طبيعية، ودون أية مضايقات تعرقل تقديم الخدمة الطبية للمرضى.