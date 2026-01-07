فرص عمل جديدة بالأردن في قطاع الصناعات النسيجية.. الشروط ورابط للتقديم

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توافر فرص عمل جديدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر والأردن لتنظيم انتقال العمالة، وتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج.

وأوضح البيان، أن هذه الفرص تأتي ووفقًا لما تم الاتفاق عليه بين وزيري العمل في البلدين الشقيقين، بشأن استكمال إجراءات الربط الإلكتروني لتسهيل استخدام العمالة المصرية بالأردن، والحد من الظواهر غير القانونية المرتبطة بسوق العمل.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، أن الفرص المتاحة التي تم توفيرها بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالاردن تشمل العمل بإحدى المؤسسات الصناعية في مجال الصناعة والتعدين، لوظيفة مشغل ماكينات نسيج وخياطة، بعدد (20) فرصة عمل، وبرواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارًا أردنيًا، وفقًا للشروط والاشتراطات المعلنة.

وتشمل الشروط المطلوبة:تشغيل ماكينات الخياطة والنسيج..وإنتاج الخيوط والبلاستيك، والخبرة في التعامل مع ماكينات كوتكس وتريكو، وألا يقل سن المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا.

وأكدت أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط، وطبقًا للشروط الموضحة، من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وشددت الوزارة على حرصها الدائم على فتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي المنظم، بما يحفظ حقوق العمالة المصرية، ويعزز من سمعتها في أسواق العمل العربية والدولية.