قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير
أول اتصال بين الشرع وأردوغان بعد معارك حلب.. تأكيد السيادة والتنسيق الأمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجي: ضم شهداء ومصابي الحروب السابقة لصندوق التكريم رسالة وفاء من الدولة

اللواء إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا
اللواء إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا
محمود محسن

علّق اللواء إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا، على قرار ضم شهداء ومصابي الحروب السابقة من القوات المسلحة إلى الفئات المستحقة للتعويض بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية وأسرهم، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال حريصة على رعاية رجالها ودعم أسر الشهداء والمصابين.

وأوضح عثمان هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن البيان الصادر بشأن الضم يعكس توجهًا واضحًا من الدولة لتصحيح وضع ظل قائمًا منذ إنشاء الصندوق عام 2015، حيث ركّز في بداياته على حالات العمليات الإرهابية الحديثة، ولم يشمل الفئات التي شاركت في حروب مصر السابقة،

وأضاف عثمان هلال، أن الصندوق شهد تعديلات في عامي 2021 و2024، أسفرت عن توجيهات بضم أسر الشهداء والمصابين في جميع حروب مصر إلى مظلة الدعم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المستحقة.

وأكد الخبير الاستراتيجي عثمان هلال، أن هذا القرار يبعث برسالة مباشرة إلى أسر الشهداء والمصابين مفادها استمرارية التزام الدولة بتقديم الدعم والاعتراف بتضحياتهم، مشيرًا إلى أن الصندوق يُعد جهة رسمية تابعة للدولة، في حين أن جمعية المحاربين القدماء تتبع القوات المسلحة، بما يعكس تكامل الأدوار في رعاية هذه الفئات.

وأشار إبراهيم عثمان هلال إلى أن هذه الخطوة تمثل أيضًا رسالة تقدير من القيادة السياسية، تعكس اعتراف الدولة بتضحيات أبنائها وقدرتهم على حماية الاستقرار، موضحًا أن ما تشهده البلاد من تنمية واستقرار هو ثمرة مباشرة لتضحيات تاريخية قدمها رجال القوات المسلحة عبر عقود.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يحمل رسالة إلى الشباب مفادها أن الدولة تحترم رجالها وتلتزم دستوريًا بكفالة حقوق جميع أبنائها، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن ضحّوا من أجل الوطن.

اللواء إبراهيم عثمان مجلس الدفاع الوطني مصابي الحروب العمليات الحربية القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

صرف معاشات شهر فبراير

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

ترشيحاتنا

جولف

عمر هشام: شراكات القطاع الخاص ركيزة أساسية لنمو إيرادات اتحاد الجولف

الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم

الوزير هنو يكرّم محمود مسلم في عيد الثقافة الثاني

مصطفى بكري

مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. والجميع يدرك حكمة وذكاء الرئيس السيسي

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد