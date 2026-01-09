خبير استراتيجي: ضم شهداء ومصابي الحروب السابقة لصندوق التكريم رسالة وفاء من الدولة

علّق اللواء إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا، على قرار ضم شهداء ومصابي الحروب السابقة من القوات المسلحة إلى الفئات المستحقة للتعويض بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية وأسرهم، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال حريصة على رعاية رجالها ودعم أسر الشهداء والمصابين.

وأوضح عثمان هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن البيان الصادر بشأن الضم يعكس توجهًا واضحًا من الدولة لتصحيح وضع ظل قائمًا منذ إنشاء الصندوق عام 2015، حيث ركّز في بداياته على حالات العمليات الإرهابية الحديثة، ولم يشمل الفئات التي شاركت في حروب مصر السابقة،

وأضاف عثمان هلال، أن الصندوق شهد تعديلات في عامي 2021 و2024، أسفرت عن توجيهات بضم أسر الشهداء والمصابين في جميع حروب مصر إلى مظلة الدعم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المستحقة.

وأكد الخبير الاستراتيجي عثمان هلال، أن هذا القرار يبعث برسالة مباشرة إلى أسر الشهداء والمصابين مفادها استمرارية التزام الدولة بتقديم الدعم والاعتراف بتضحياتهم، مشيرًا إلى أن الصندوق يُعد جهة رسمية تابعة للدولة، في حين أن جمعية المحاربين القدماء تتبع القوات المسلحة، بما يعكس تكامل الأدوار في رعاية هذه الفئات.

وأشار إبراهيم عثمان هلال إلى أن هذه الخطوة تمثل أيضًا رسالة تقدير من القيادة السياسية، تعكس اعتراف الدولة بتضحيات أبنائها وقدرتهم على حماية الاستقرار، موضحًا أن ما تشهده البلاد من تنمية واستقرار هو ثمرة مباشرة لتضحيات تاريخية قدمها رجال القوات المسلحة عبر عقود.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يحمل رسالة إلى الشباب مفادها أن الدولة تحترم رجالها وتلتزم دستوريًا بكفالة حقوق جميع أبنائها، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن ضحّوا من أجل الوطن.