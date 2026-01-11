تحصين الماشية وقوافل إرشاد لمواجهة الحمى القلاعية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد عن انطلاق الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بجميع قرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الوقاية من الأمراض الوبائية، خاصة في فصل الشتاء، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن جميع اللجان مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ومستلزمات الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من المديرية للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة ونناشد جميع مربي الحيوانات تقديم حيواناتهم للتحصين.