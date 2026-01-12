قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
أخبار البلد

إطلاق مشروع زراعي تكنولوجي استراتيجي جديد بوادي النطرون..تفاصيل

أحمد عبد القوى

شهدت منطقة وادي النطرون افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة التوت باستثمارات بلغت 442.2 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو التوسع في المحاصيل الزراعية عالية القيمة والدخول إلى الإنتاج التجاري واسع النطاق لمحصول التوت، بما يسهم في دعم الصادرات الزراعية المصرية وإضافة منتج جديد إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة الزراعية.

وتضمن الافتتاح الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي للمشروع، مع استعراض مكونات المزرعة والبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها وفق أحدث المعايير الزراعية العالمية. وتعتمد منظومة الإنتاج على تطبيق التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، واختيار أصناف عالية الجودة، واستخدام أساليب زراعة حديثة تضمن كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات الجودة، مع تجهيز المحصول للتصدير بما يتوافق مع المواصفات الدولية الصارمة للأسواق الأوروبية والبريطانية.

وأوضح علي الجميل، الرئيس التنفيذي للقطاع الزراعي، أن المشروع يُنفذ ضمن خطة متكاملة على ثلاث مراحل بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.7 مليار جنيه، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 550 فدانًا، بطاقة إنتاجية مخططة تصل إلى نحو 8000 طن سنويًا، ما يجعله من أكبر المشروعات المتخصصة في هذا القطاع، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة الزراعة التصديرية في مصر.

ويسهم المشروع في تعزيز تنافسية المنتج الزراعي المصري، وفتح أسواق تصديرية جديدة، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل للاقتصاد الوطني، بما يعكس التوجه الاستراتيجي  لكايرو ثري إيه للزراعة نحو ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الزراعة المتكاملة والتصديرية.

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

اجتماعًا مع قيادات التعليم الابتدائي لمناقشة عدد من الملفات المهمة

بورسعيد | الغرباوي يعقد اجتماعا مع قيادات التعليم الابتدائي لمناقشة ملفات مهمة

استمرار أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الدولة ضمن الموجة الـ28 جنوب بورسعيد

استمرار أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الدولة ضمن الموجة الـ28 جنوب بورسعيد

الخميس.. القنصلية الإيطالية تستعرض تاريخ التنمية السياحية بالإسكندرية

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

