إطلاق مشروع زراعي تكنولوجي استراتيجي جديد بوادي النطرون..تفاصيل

شهدت منطقة وادي النطرون افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة التوت باستثمارات بلغت 442.2 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو التوسع في المحاصيل الزراعية عالية القيمة والدخول إلى الإنتاج التجاري واسع النطاق لمحصول التوت، بما يسهم في دعم الصادرات الزراعية المصرية وإضافة منتج جديد إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة الزراعية.

وتضمن الافتتاح الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي للمشروع، مع استعراض مكونات المزرعة والبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها وفق أحدث المعايير الزراعية العالمية. وتعتمد منظومة الإنتاج على تطبيق التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، واختيار أصناف عالية الجودة، واستخدام أساليب زراعة حديثة تضمن كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات الجودة، مع تجهيز المحصول للتصدير بما يتوافق مع المواصفات الدولية الصارمة للأسواق الأوروبية والبريطانية.

وأوضح علي الجميل، الرئيس التنفيذي للقطاع الزراعي، أن المشروع يُنفذ ضمن خطة متكاملة على ثلاث مراحل بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.7 مليار جنيه، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 550 فدانًا، بطاقة إنتاجية مخططة تصل إلى نحو 8000 طن سنويًا، ما يجعله من أكبر المشروعات المتخصصة في هذا القطاع، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة الزراعة التصديرية في مصر.

ويسهم المشروع في تعزيز تنافسية المنتج الزراعي المصري، وفتح أسواق تصديرية جديدة، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل للاقتصاد الوطني، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لكايرو ثري إيه للزراعة نحو ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الزراعة المتكاملة والتصديرية.