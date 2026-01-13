قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟

شيماء مجدي

أكد الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة ، أن التغيرات المناخية تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، نظرًا لاعتماد الإنتاج الزراعي على الزراعة المكشوفة وتأثره المباشر بالظواهر المناخية المتطرفة، وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة، وموجات الصقيع، ونقص المياه، وازدياد ملوحة التربة، خاصة في مناطق شمال الدلتا نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر.


وأوضح "جاد" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات مناخية حادة، حيث تجاوزت درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية، في مقابل انخفاضها شتاءً إلى ما دون 4 درجات في بعض المناطق، ما أدى إلى حدوث موجات صقيع شديدة أثرت على المحاصيل ورغم ذلك، نجحت برامج البحث العلمي في استنباط أصناف زراعية متحملة للظروف المناخية القاسية، وهو ما انعكس إيجابيًا على زيادة إنتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، الذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا في الإنتاج خلال الموسم الماضي.

وأشار "المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة" إلى أن الوزارة تنفذ برامج تربية متطورة لإنتاج أصناف مقاومة للإجهادات المناخية والآفات والأمراض، مثل مرض صدأ القمح، الذي تظهر منه سلالات جديدة قادرة على كسر المقاومة، مؤكدًا الاستمرار في تحديث الخريطة الصنفية وزراعة أصناف ملائمة لكل منطقة دون التأثير على الإنتاج.

وفي هذا الإطار، أوضح أن وزارة الزراعة كثفت جهودها الإرشادية من خلال القوافل والحملات الميدانية، لتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية وسبل التعامل معها قبل وقوعها، عبر التحذير المبكر من موجات الحرارة أو الأمطار أو الرياح، وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة للتقليل من الخسائر المحتملة.

التغيرات المناخية

كما لفت  إلى نجاح الوزارة في التعامل مع الآفات والحشرات التى ظهرت بسبب التغيرات المناخية خاصة آفة دودة الحشد الخريفية التي تهدد محصول الذرة الشامية، حيث تم اعتماد أكثر من 11 مبيدًا فعالًا للقضاء عليها، مع التأكيد على أن الالتزام بالتوصيات الفنية واستخدام المبيد المناسب يضمن السيطرة الكاملة على الآفة.

