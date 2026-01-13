عون لوفد الندوة الاقتصادية اللبنانية: القطاع الخاص ساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن القطاع الخاص أسهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي بالبلاد.

وقال عون، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفدًا من الندوة الاقتصادية اللبنانية، إنه يجب على السلطة السياسية تأمين الاستقرار السياسي وتحديث القوانين وحماية المغتربين المستثمرين، والاستفادة من التحولات في المنطقة لاستثمارها لمصلحة لبنان.

وأشار إلى دور المغتربين اللبنانيين في المساهمة في تطوير الكثير من المشاريع في الخارج.. كما نوّه بدور الجاليات اللبنانية في مساعدة اللبنانيين في الداخل وتطوير الاقتصاد من خلال الاستثمار في عدة مشاريع.. مؤكداً ضرورة اعطاء فرصة لهؤلاء المغتربين للمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية عبر صندوق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات النيابية.

ولفت الرئيس اللبناني إلى مساهمة القطاع الخاص بشكل فاعل في النمو الاقتصادي الذي سجله لبنان في عام 2025.. إلا أنه أكد ضرورة تفعيل أيضا دور القطاع العام وإعادة بنائه من جديد.. مؤكدا أن الشعب اللبنانيي تحمّل الكثير وواجه التحديات بقوة وشجاعة وهو بحاجة الى الفرصة ليبرع وينتج.

