تفاصيل إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة.. مستندات
بالأسماء .. ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب
كواليس المنتخب في المغرب قبل مواجهة السنغال.. أجواء ممطرة وتشكيل ثابت
أغنى رجل في العالم يعرض على الإيرانيين إنترنت مجاني عبر الأقمار الصناعية
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
فتح باب التقديم لبرنامج زمالات اليونسكو للصين 2026-2027

نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات العلمية للباحثين الشباب، وتشجع الطلاب على الاستفادة من البرامج الدولية المرموقة التي تعزز التبادل الأكاديمي والثقافي.

وأشار إلى أن برنامج زمالات اليونسكو/ جمهورية الصين الشعبية - سور الصين العظيم يعد فرصة مهمة للباحثين والطلاب لمتابعة دراساتهم العليا وإجراء أبحاث متقدمة في مختلف التخصصات.

في هذا الإطار، تعلن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقديم لبرنامج زمالات اليونسكو/ جمهورية الصين الشعبية - سور الصين العظيم للعام 2026-2027، الذي يهدف إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية في الدول النامية، ودعم التبادل الدولي في مجالات التعليم والثقافة والاتصال والعلوم والتكنولوجيا، وتوطيد أواصر الصداقة بين شعوب العالم. ويشمل البرنامج 75 منحة دراسية في عدد من الجامعات الصينية، موزعة على برامج بكالوريوس ودراسات عليا وبحث فردي بإشراف دوري، مع فتح 27 وظيفة شاغرة للمرشحين الجدد من 135 دولة نامية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأوروبا والمنطقة العربية.

وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الزمالات متاحة للطلاب والباحثين الذين يرغبون في متابعة برامج ماجستير أو دكتوراه تتراوح مدة الدراسة فيها بين سنتين وخمس سنوات، أو لبرامج الباحثين الزائرين لمدة عام واحد، شريطة استيفاء شروط الأهلية المتعلقة بالعمر، واللغة، والمؤهلات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن بعض البرامج تُدرّس باللغة الإنجليزية أو الصينية، ويجب على المتقدمين للبرامج التي تُدرّس بالصينية اكتساب مستوى معين من الكفاءة اللغوية قبل البدء في الدراسة أو البحث.

ويُشجع البرنامج النساء والمرشحين من أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية على التقديم نظرًا للأولوية العالية التي توليها اليونسكو للمساواة بين الجنسين وتعزيز الفرص في هذه الفئات.

ويجب تقديم الترشيحات إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في موعد أقصاه يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026،  مع استيفاء جميع الوثائق المطلوبة والمتاحة عبر الرابط الإلكتروني:

https://www.unesco.org/en/fellowships/greatwall

وترسل الترشيحات إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

