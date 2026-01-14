رئيس صناعة النواب: خطتنا قائمة على العمل الميداني والاستماع للمصنعين

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد للعمل وفق رؤية مختلفة خلال الفصل التشريعي الثالث، مشددًا على أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية، وأن التحديات التي تواجه هذا القطاع تتطلب تحركًا جادًا وخططًا عملية قائمة على فهم واقعي للأوضاع الحالية.

وأكد في لقاء له عبر فضائية إكسترا نيوز، أن تشكيل هيئة مكتب اللجنة يضم عددًا من النواب ذوي الخلفية الصناعية، ما يسهم في إدراك التحديات بشكل مباشر.

وأوضح شلبي أن لجنة الصناعة لن تكون لجنة رد فعل، بل ستعمل وفق خطة متكاملة سيتم الانتهاء منها وطرحها في أولى جلسات اللجنة.

وأشار، إلى أن الخطة ستتضمن تشكيل لجان متخصصة وتنظيم جلسات استماع داخل مختلف المناطق الصناعية، مع التواجد الميداني بين العاملين وأصحاب المصانع، بهدف الوقوف على المشكلات الحقيقية ووضع حلول عملية لها.

وفيما يتعلق بالتشريعات، أشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن القوانين المنظمة للقطاع الصناعي تحتاج إلى تعديلات جوهرية، لكون معظمها مضى عليه عقود طويلة.

وأكد أهمية السعي نحو إعداد قانون موحد للصناعة، لافتًا، إلى وجود عدد كبير من المصانع المغلقة التي أُنفقت عليها استثمارات ضخمة في البنية التحتية، موضحًا ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، إلى جانب تطوير نوعية الصناعات وزيادة القيمة المضافة، وربط الصناعة بالبحث العلمي والتعليم العالي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية حقيقية قادرة على المنافسة.

