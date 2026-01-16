حملة مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية بدمياط

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة وحيد عبد ربه ، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومحال بيع اللحوم والمنشآت الغذائية وذلك للتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية وجودتها ، وأيضًا الالتزام بالاشتراطات بالمعايير الصحية .

وأسفرت الحملة التى جاءت بالتنسيق مع إدارات الصحة والتموين والبيئة عن تحرير عدد من محاضر للمخالفين،، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد