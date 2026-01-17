بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

أثار إعلان عرض سيارة كان يمتلكها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي للبيع حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الكشف عن تفاصيل السيارة وسعرها.





وأوضح مالك أحد معارض السيارات بمحافظة المنوفية أن السيارة من طراز مرسيدس 260 SE موديل 1989، وتُعد من النسخ النادرة التي دخلت السوق المصرية بأعداد محدودة للغاية.





وأشار إلى أن السيارة كانت بحوزة أسرة الشيخ الشعراوي حتى العام الماضي، قبل انتقال ملكيتها إلى المعرض الحالي.





وجرى تحديد سعر البيع بين 575 و600 ألف جنيه، مع وجود اهتمام ملحوظ من هواة السيارات الكلاسيكية، خاصة أن الترخيص ما زال مسجلًا باسم نجل الشيخ الراحل.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.