المغرب يبحث عن لقب ثان بأمم أفريقيا في مواجهة السنغال

يسعي المنتخب المغربي الى استغلال تفوقه الكبير في الفترة الأخيرة وعامل الأرض والجمهور في تحقيق لقبه القاري الثاني حين يواجه نظيره السنغال مساء غدا في نهائي أمم افريقيا .



ومنذ انطلاق البطولة في 21 ديسمبر الماضي، كان المنتخبان يخططان لبلوغ النهائي، الذي يقام على ملعب (مولاي عبدالله) في العاصمة المغربية الرباط، أملا في حصد اللقب الثاني لكل منهما، لكنه كان يتعين عليهما خوض 6 مواجهات من أجل الوصول للقاء السابع الذي يحمل معه اللحظة الحاسمة.



وتمكن كلا المنتخبين، اللذين يتصدران قائمة المنتخبات الأفريقية في التصنيف العالمي الأخير للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر الماضي، من الصعود للنهائي عن جدارة واستحقاق، عطفا على المستوى الرائع، الذي قدمه لاعبوهما على مدار أدوار المسابقة المختلفة.



ويطمع كلا المنتخبين في معادلة عدد ألقاب منتخبي الجزائر والكونغو الديمقراطية، في قائمة المنتخبات الـ15 الفائزة باللقب، والتي يتربع على صدارتها المنتخب المصري برصيد 7 ألقاب.