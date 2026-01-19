قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل
انتصار لمحدودي الدخل.. رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون.. التفاصيل كاملة
3 ركلات ترجيح مهدرة تغيّر تاريخ المغرب في كأس الأمم الأفريقية
فن وثقافة

محمد الطوخي يحيي ليلة الموسيقار محمد الموجي بدار الأوبرا

حفل محمد الطوخي
حفل محمد الطوخي
سعيد فراج

أحيا المطرب والملحن محمد الطوخي، مساء أمس ، حفل ليلة الموسيقار الكبير محمد الموجي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كامل العدد ، في أمسية فنية استثنائية احتفت بتاريخ أحد أهم أعمدة الموسيقى العربية.

وشهد الحفل حضور الفنانة الكبيرة ميرفت أمين ، والدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية ، إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات العامة، بالإضافة الى حضور أبناء الموسيقار الراحل غنوة الموجي ويحيى الموجي ، في أجواء طغى عليها التقدير والوفاء لمسيرة فنية خالدة .

وقاد الفرقة الموسيقية خلال الحفل المايسترو حمادة الموجي ، بينما شارك يحيى الموجي بالعزف ضمن فقرات الحفل، في لفتة خاصة لاقت ترحيبا كبيرا من الجمهور .

حفل محمد الطوخي 

حفل محمد الطوخي 

وقدم محمد الطوخي خلال الحفل مجموعة من أبرز ألحان الموسيقار محمد الموجي، من بينها أغنية «كامل الأوصاف» كلمات الشاعر مجدي نجيب ، وأغنية «آخرة جرحي إيه» كلمات إسماعيل الحبروك، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ، مؤكدا استمرار حضور هذه الأعمال في وجدان عشاق الطرب الأصيل .

وتضمن الحفل فاصلين فنيين ، حيث جاء الفاصل الثاني بصوت الفنانة غادة رجب ، التي قدمت مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل بأسلوبها المميز، وسط تصفيق حار وإشادة من الحضور.

وجاءت ليلة الموسيقار محمد الموجي كتحية وفاء لأحد كبار المجددين في تاريخ الأغنية العربية ، الذي تعاون مع عمالقة الغناء وأسهم في صناعة مدرسة موسيقية خالدة ما زالت مؤثرة حتى اليوم .

حفل محمد الطوخي 
