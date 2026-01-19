محمد الطوخي يحيي ليلة الموسيقار محمد الموجي بدار الأوبرا

أحيا المطرب والملحن محمد الطوخي، مساء أمس ، حفل ليلة الموسيقار الكبير محمد الموجي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كامل العدد ، في أمسية فنية استثنائية احتفت بتاريخ أحد أهم أعمدة الموسيقى العربية.

وشهد الحفل حضور الفنانة الكبيرة ميرفت أمين ، والدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية ، إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات العامة، بالإضافة الى حضور أبناء الموسيقار الراحل غنوة الموجي ويحيى الموجي ، في أجواء طغى عليها التقدير والوفاء لمسيرة فنية خالدة .

وقاد الفرقة الموسيقية خلال الحفل المايسترو حمادة الموجي ، بينما شارك يحيى الموجي بالعزف ضمن فقرات الحفل، في لفتة خاصة لاقت ترحيبا كبيرا من الجمهور .

حفل محمد الطوخي

وقدم محمد الطوخي خلال الحفل مجموعة من أبرز ألحان الموسيقار محمد الموجي، من بينها أغنية «كامل الأوصاف» كلمات الشاعر مجدي نجيب ، وأغنية «آخرة جرحي إيه» كلمات إسماعيل الحبروك، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ، مؤكدا استمرار حضور هذه الأعمال في وجدان عشاق الطرب الأصيل .

وتضمن الحفل فاصلين فنيين ، حيث جاء الفاصل الثاني بصوت الفنانة غادة رجب ، التي قدمت مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل بأسلوبها المميز، وسط تصفيق حار وإشادة من الحضور.

وجاءت ليلة الموسيقار محمد الموجي كتحية وفاء لأحد كبار المجددين في تاريخ الأغنية العربية ، الذي تعاون مع عمالقة الغناء وأسهم في صناعة مدرسة موسيقية خالدة ما زالت مؤثرة حتى اليوم .