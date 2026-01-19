الصومال يشكر السعودية لدعمها المتواصل لاستقلال وسيادة ووحدة أراضيه

التقى السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، السفير عبد العزيز المطر سفير المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية.

وأعرب السفير أواري في بداية اللقاء عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لاستقلال وسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، معربا عن تطلعه لزيادة وتيرة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.

وثمن سفير الصومال بالقاهرة مستوى العلاقات الأخوية والتاريخية بين الصومال والسعودية ، مؤكدا أنها علاقات راسخة ومتينة عبر التاريخ .

واشار إلى ان اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير العمل العربي المشترك، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع بمنطقة القرن الإفريقي.