قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن
الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا الرئيس الأوغندي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة
الحكومة تطمئن الجميع: إلغاء الضريبة حال تهدم العقار لأي سبب
تطورات جريمة مقـ.تل سيدة بمنطقة زنين.. النيابة تعاين والأدلة الجنائية ترفع البصمات
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصومال يشكر السعودية لدعمها المتواصل لاستقلال وسيادة ووحدة أراضيه

السفير الصومالي ومندوب المملكة العربية السعودية
السفير الصومالي ومندوب المملكة العربية السعودية
الديب أبوعلي

التقى السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، السفير عبد العزيز المطر سفير المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية.

وأعرب السفير أواري في بداية اللقاء عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لاستقلال وسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، معربا عن تطلعه لزيادة وتيرة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.

وثمن سفير الصومال بالقاهرة مستوى العلاقات الأخوية والتاريخية بين الصومال والسعودية ، مؤكدا أنها علاقات راسخة ومتينة عبر التاريخ .

واشار إلى ان اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير العمل العربي المشترك، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع بمنطقة القرن الإفريقي.

جامعة الدول العربية مندوب السعودية مندوب الصومال بالجامعة العربية السفير علي عبدي أواري جمهورية الصومال الفيدرالية الصومال السفير عبد العزيز المطر سفير المملكة العربية السعودية السعودية سفير الصومال بالقاهرة مندوب السعودية بالجامعة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

تكثيف الإجراءات الامنيه

امتحنوا ومحدش شافهم تاني.. جهود أمنية لكشف لغز اختفاء 3 فتيات بالمنيا

الزمالك

صدمة في الزمالك قبل مواجهة المصري.. السعيد ودونجا وأحمد ربيع خارج الحسابات

ترشيحاتنا

السفير الصومالي ومندوب المملكة العربية السعودية

الصومال يشكر السعودية لدعمها المتواصل لاستقلال وسيادة ووحدة أراضيه

حماس

حماس: افتتاح الاحتلال مستوطنة جديدة يشكل تصعيداً خطيراً في سياسة الاستيطان الاستعماري

ترامب

تفكيك الملجأ النووي أسفل البيت الأبيض ضمن أعمال التجديد تحت إدارة ترامب

بالصور

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد