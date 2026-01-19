الزملوط يتابع سير العمل بمركز "حسن حلمي"بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة،يرافقهما الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيث تابع عمل العيادات الطبية والتأهيلية و أعمال تطوير منطقة الملاعب الرياضية و أنشطة الورش الفنية.



ووجّه المحافظ بطرح وتسويق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة من المشغولات اليدوية و الأعمال الفنية؛ للمساهمة في دعم أنشطتهم و تمكينهم اقتصاديًا، والبدء في إنشاء محال تجارية بسور المركز الجنوبي وتخصيصها لصالح لذوي الاحتياجات الخاصة.