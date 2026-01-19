اليوم.. انطلاق منافسات جولة مينا تور ضمن سلسلة مصر للجولف 2026

تصدر لاعب الجولف السلوفيني زان لوكا شتيرن منافسات بطولة «سلسلة مصر للجولف – نيو جيزة» بعد نهاية الجولة الأولى، مسجلاً نتيجة مميزة بلغت ثماني ضربات تحت المعدل (64 ضربة)، ليحسم صدارة الترتيب بفارق ضربتين في ملعب نيو جيزة للجولف ￼.

وقدم شتيرن أداءً لافتاً في أول مشاركة له منذ فترة الأعياد، حيث سجل ست ضربات بيردي وضربتي إيجل، مستفيداً من بدايته القوية على النصف الخلفي من الملعب، قبل أن يحافظ على زخمه حتى نهاية الجولة على تصميم الملعب الذي يحمل توقيع تومسون وبيريت ولوبي.

ويأتي في المركز الثاني كل من الماليزي جالفن كيندل جرين والإيطالي آرون زيمر بنتيجة ست ضربات تحت المعدل، فيما تضم مجموعة من سبعة لاعبين المركز الثالث مؤقتاً عند أربع ضربات تحت المعدل، في منافسة قوية تشهد مشاركة دولية واسعة.

وتعد بطولة «سلسلة جولف مصر – نيو جيزة» أولى أربع بطولات ضمن جولة "مينا تور" للجولف في مصر، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 400 ألف دولار أمريكي ونقاط تصنيف عالمي، على أن تنطلق الجولة الثانية صباح الثلاثاء بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف المحترفين.