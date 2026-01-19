قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدوم مونتاج على صدى البلد
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
تحقيقات وملفات

تنكروا في زي منقبات| شاهد على واقعة بولاق الدكرور: الجناة دخلوا الشقة بحجة الجيرة قبل قتل السيدة وتقييد ابنتها

أرشيفية
أرشيفية
رنا أشرف

شهدت إحدى المناطق السكنية واقعة قتل مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما لقيت ربة منزل مصرعها على يد شخصين تنكرا في زي سيدات منقبات، وتمكنا من التسلل إلى شقتها بدعوى أنهما من الجيران.

 وبحسب روايات الجيران ، قام الجانيان بتقييد ابنتها وسرقة مشغولات ذهبية من داخل المسكن، قبل أن يلوذا بالفرار في ظروف غامضة، لتتحول الشقة الهادئة إلى مسرح لجريمة صادمة ما زالت تفاصيلها قيد التحقيق.

تنكروا في زي سيدات منقبات وتسللوا إلى الشقة بدعوى الجيرة

قال حسام، جار الضحية، في تصريحات صحفية لموقع صدى البلد إن الأسرة معروفة بين أهالي المنطقة بحسن السمعة والالتزام، مؤكدًا أنهم يعيشون في هدوء تام ولا توجد لهم أي خلافات مع أحد. وأضاف: “الناس دي في قمة الاحترام وعايشين في حالهم، ومحدش متخيل اللي حصل، ولحد دلوقتي الحقيقة مش واضحة”.

وأوضح حسام أن بداية الجريمة كانت بتقييد الابنة، وتابع: "البنت اتربطت من إيديها واتحط لها كيس أسود على وشها".
 

وأشار إلى أن الأم فوجئت بالجناة فور خروجها من الحمام، لافتًا إلى أنها كانت تعاني من مرض بالغدة، وأضاف: “ الأم خرجت من الحمام، فقاموا بتكتيفها وضربها على رأسها، وتوفيت نتيجة الاختناق”.
 

وأكد قالوا إنهم أخدوا دهب وفلوس، خاصة إن الست كانت قابضة جمعية، وواحد منهم قال للبنت: إحنا نعرف كل تفاصيلك وهيحصل فيكي زي أمك".

الجريمة وقعت في وضح النهار دون أن يشعر بها أحد

وأضاف حسام أن هذه الجريمة تعد الأولى من نوعها بهذه الطريقة في المنطقة، موضحًا: “دي أول جريمة بالشكل ده تحصل هنا، والمكان عام، والحادثة حصلت الساعة 10 صباحًا من غير ما حد يحس”.

صعوبات أمام المباحث بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة
 

وتابع أن أجهزة المباحث تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة، مشيرًا إلى وجود صعوبات في التحقيق بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة. وقال: “المباحث شغالة طول اليوم وبتبحث عن الجاني، لكن مفيش كاميرات تساعدهم.
 

واختتم حسام تصريحاته بالإشارة إلى أن باب المبنى لم تظهر عليه أي آثار كسر، مؤكدًا:   البيت كان مقفول وبيتفتح بمفتاح خاص، وده معناه إن اللي دخل كان عارف البيت كويس.



 

مقتل سيدة في بولاق الدكرور ضحية في بولاق الدكرور بولاق الدكرور الجيزة سيدات بولاق الدكرور

