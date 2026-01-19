شركة "دي بيرز" تخفض أسعارها الرسمية للماس للمرة الأولى منذ أكثر من عام

خفضت شركة "دي بيرز" أسعارها الرسمية للماس للمرة الأولى منذ أكثر من عام منهية محاولاتها لدعم السوق في مواجهة تراجع الطلب.

وبحسب وكالة بلومبرج، واجهت صناعة الماس من قبل واحدة من أعمق وأطول الأزمات في التاريخ الحديث وسط تراجع في الإنفاق على الفخامة الصينية وارتفاع شعبية الأحجار الاصطناعية. وأضافت الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند -أكبر مصدر للماس في العالم- المزيد من الألم.

وتحاول "دي بيرز " عادة تجنب تخفيضات الأسعار لأن تأثيرها الكبير على السوق يعني أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تؤثر على المعنويات العامة.

وبدلاً من ذلك، كانت الشركة تبيع أحجارًا مخفضة في المبيعات السرية، في حين ظلت الأسعار الرسمية أعلى بنحو 25٪ من المعدل الجاري لبعض الفئات.