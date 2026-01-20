قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
حماس تؤكد تعاونها مع اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور في القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة وأقوى معالج .. أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

هاتف أوبو
هاتف أوبو
لمياء الياسين

أطلقت شركة أوبو هاتف A6 5G، ليأتي مزودًا ببطارية ضخمة، ومعالج ديمينسيت، وشاشة بتردد 120 هرتز، ضمن فئة الهواتف الاقتصادية. بسعر أقل من 200 دولار، يحصل المشترون على اتصال بشبكة الجيل الخامس، ومعيار IP عالي لمقاومة العوامل الجوية، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. إليكم  التفاصيل.

مواصفات هاتف أوبو A6 5G


أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن هاتفها الذكي الجديد ذي السعر المعقول، والذي يتميز بشاشة LCD طويلة مقاس 6.75 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس 240 هرتز، وسطوع يصل إلى 900 شمعة. ويعمل هاتف Oppo A6 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. ويعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة ColorOS 15 المخصصة.

هاتف أوبو


يتميز هذا الهاتف ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير، تكفي لأكثر من يوم من الاستخدام بشحنة كاملة واحدة. كما يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. ومن بين الميزات البارزة الأخرى: ماسح بصمة الإصبع الجانبي، ودعم شريحتي SIM، وواي فاي 5، وبلوتوث 5.4، ونظام تبريد VC متطور، ومقاومة للماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69.

ميزات هاتف  Oppo A6 5G

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo A6 5G في السوق الهندية بثلاثة ألوان مميزة: الأزرق الياقوتي، والأبيض الثلجي، والوردي الزهري. يبدأ سعر الهاتف من 17,999 روبية لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 19,999 روبية هندية، ونسخة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت 21,999 روبية هندية. وفي سياق متصل، كانت الشركة قد أطلقت هاتف Oppo A6 Pro 5G في المنطقة مطلع هذا الشهر

بطارية ضخمة شبكة الجيل الخامس كاميرا خلفية ماسح بصمة الإصبع هاتف Oppo A6 Pro 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026: راجع نفقاتك

عصير البطاطس

عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

الابراج

أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد