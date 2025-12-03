سعر ومواصفات Oppo A5 4G في مصر والسعودية

أطلقت شركة Oppo هاتفها A5 4G الجديد في مايو 2025، وهو جهاز اقتصادي يركز على المتانة والاستخدام اليومي الطويل، مع بطارية عملاقة وتصميم مقاوم للصدمات والكسر، مما يجعله خياراً مثالياً للمستخدمين الباحثين عن هاتف موثوق بسعر مناسب في الأسواق المصرية والسعودية.​

تصميم متين ومقاوم للكسر مع شاشة قوية

يأتي Oppo A5 4G بتصميم أنيق بأبعاد 165.7 × 76.2 × 8 مم ووزن 193 جرام، متوفر بألوان Midnight Purple، Aurora Green، وMist White.

يحمل شهادة IP65 لمقاومة الغبار والرذاذ، ومعيار MIL-STD-810H للمتانة ضد الصدمات، مع حماية Gorilla Glass 7i ومستوى Mohs 4 للشاشة، مما يجعله مقاوماً للكسر في الاستخدام اليومي. الشاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، دقة 720 × 1604 بكسل، معدل تحديث 90 هرتز، وسطوع 1000 نيت.​

أداء يومي سلس وبطارية تدوم طويلاً

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 (11 نانومتر)، ثماني النوى (4×2.1 جيجاهرتز Cortex-A73 + 4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A53)، مع معالج رسوميات Adreno 610. خيارات الذاكرة: 128/256 جيجابايت تخزين مع 4/6/8 جيجابايت رام، ودعم microSDXC. نظام Android 15 مع واجهة ColorOS 15 يضمن سلاسة الاستخدام، مع دعم Wi-Fi ac مزدوج النطاق، بلوتوث 5.0، NFC (حسب السوق)، وسماعات 3.5 مم.​

البطارية 6000 مللي أمبير ساعة تدعم شحناً سريعاً 45 واط (50% في 36 دقيقة)، مع 33 واط PPS و13.5 واط PD، توفر عمر تشغيل يصل إلى 64 ساعة في الاختبارات.​

كاميرا عملية وميزات أساسية

كاميرا خلفية مزدوجة: 50 ميجابكسل رئيسية (f/1.8، PDAF) + 2 ميجابكسل عمق، تدعم HDR، بانوراما، وفيديو 1080p@30 إطار. كاميرا أمامية 5 ميجابكسل للسيلفي. مستشعرات تشمل بصمة جانبية، تسارع، قرب، وبوصلة، مع USB Type-C 2.0.​

السعر في مصر والسعودية

في مصر: يبدأ سعر Oppo A5 4G من حوالي 5000-6000 جنيه مصري لنسخة 128 جيجابايت/6 جيجابايت رام، متوفر في المتاجر الرئيسية مثل Borsa Mobile.​

في السعودية: حوالي 550-650 ريال سعودي (ما يعادل 150 يورو تقريباً)، حسب الإصدار والعروض في متاجر مثل Mobile Kishop.​

يقدم Oppo A5 4G قيمة ممتازة في فئة الهواتف الاقتصادية بتصميمه الشيك المقاوم للكسر، بطاريته الكبيرة، وأدائه اليومي السلس، مما يجعله مناسباً للاستخدام اليومي في مصر والسعودية بسعر تنافسي. مثالي لمن يبحث عن متانة وطول عمر بطارية دون إنفاق كبير.