قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل داخل مجموعة الـD-8
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية بسعة 7000 مللي أمبير .. فيفو تغزو الأسواق بهاتف Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
لمياء الياسين

يحظى هاتف Oppo Find X9 Pro باهتمام كبير بفضل بطاريته الضخمة بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة وقدرته على العمل لأيام طويلة. لكن Vivo قد لا تسمح لـ Oppo بالسيطرة على عرش الهواتف الذكية طويلًا. يشير تسريب جديد إلى أن هاتف Vivo X300 Ultra القادم يستعد لتحدي هذا الرقم القياسي - أو على الأقل الاقتراب منه.

فيفو X200 الترا


فيفو X200 الترا

تأتي هذه  التسريبات من مُسرب Weibo الموثوق، سمارت بيكاتشو، الذي يدّعي أن فيفو تُخطط لإطلاق الهاتف في الربع الأول من عام 2026. وكان مُسرّب آخر معروف، وهو Digital Chat Station، قد أشار سابقًا إلى موعد إطلاق في مارس 2026 ، وهو ما يتوافق تمامًا مع جدول إصدارات فيفو الرئيسية المُعتاد. 


أما عن قدرة الشحن فتعمل شركة فيفو بالفعل على زيادة سعتها بثبات فقد أُطلق هاتف X200 Ultra عالميًا ببطارية من السيليكون والكربون بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة. ثم جاءت سلسلة X300 ، حيث تبلغ سعة الطراز القياسي 6040 مللي أمبير/ساعة، وارتفعت سعة X300 Pro إلى 6510 مللي أمبير/ساعة. والآن، يُشاع أن سعة X300 Ultra ستصل إلى حوالي 7000 مللي أمبير/ساعة.

سحن الشحن لهاتف فيفو X200 الترا

في حين أن هذه قفزة نوعية أخرى - وكافية لتُشكّل تهديدًا حقيقيًا لهاتف Find X9 Pro (7500 مللي أمبير/ساعة) أو هاتف Xiaomi 17 Pro Max (7500 مللي أمبير/ساعة)  سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هاتف Find X9 Ultra القادم سيصل إلى 8000 مللي أمبير/ساعة. في الواقع، كانت هناك شائعات تُشير إلى أن هاتف Find X9 Ultra سيحتوي على أكبر بطارية بين جميع هواتف Ultra القادمة.

على الجانب الآخر لا تزال مواصفات هاتف X300 Ultra الأخرى غير معروفة في الغالب حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يضم الهاتف معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 القادم من كوالكوم، بالإضافة إلى كاميرا جديدة مبنية على عدسة رئيسية مقاس 35 مم، مقترنة بأحدث مستشعر Lytia 901 من سوني.

هاتف Oppo Find X9 Pro الهواتف الذكية هاتف Find X9 هاتف Xiaomi 17 Pro Max

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة الجديدة من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

نزل عليك الرزق كالمطر

سبعة أشياء إن طبقت واحدة منها نزل عليك الرزق كالمطر.. كم تعرف منها؟

رئيس قطاع المعاهد

الأزهر يفتح باب التقدم الإلكتروني لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

بالصور

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد