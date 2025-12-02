بطارية بسعة 7000 مللي أمبير .. فيفو تغزو الأسواق بهاتف Vivo X300 Ultra

يحظى هاتف Oppo Find X9 Pro باهتمام كبير بفضل بطاريته الضخمة بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة وقدرته على العمل لأيام طويلة. لكن Vivo قد لا تسمح لـ Oppo بالسيطرة على عرش الهواتف الذكية طويلًا. يشير تسريب جديد إلى أن هاتف Vivo X300 Ultra القادم يستعد لتحدي هذا الرقم القياسي - أو على الأقل الاقتراب منه.

فيفو X200 الترا



فيفو X200 الترا

تأتي هذه التسريبات من مُسرب Weibo الموثوق، سمارت بيكاتشو، الذي يدّعي أن فيفو تُخطط لإطلاق الهاتف في الربع الأول من عام 2026. وكان مُسرّب آخر معروف، وهو Digital Chat Station، قد أشار سابقًا إلى موعد إطلاق في مارس 2026 ، وهو ما يتوافق تمامًا مع جدول إصدارات فيفو الرئيسية المُعتاد.



أما عن قدرة الشحن فتعمل شركة فيفو بالفعل على زيادة سعتها بثبات فقد أُطلق هاتف X200 Ultra عالميًا ببطارية من السيليكون والكربون بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة. ثم جاءت سلسلة X300 ، حيث تبلغ سعة الطراز القياسي 6040 مللي أمبير/ساعة، وارتفعت سعة X300 Pro إلى 6510 مللي أمبير/ساعة. والآن، يُشاع أن سعة X300 Ultra ستصل إلى حوالي 7000 مللي أمبير/ساعة.

سحن الشحن لهاتف فيفو X200 الترا

في حين أن هذه قفزة نوعية أخرى - وكافية لتُشكّل تهديدًا حقيقيًا لهاتف Find X9 Pro (7500 مللي أمبير/ساعة) أو هاتف Xiaomi 17 Pro Max (7500 مللي أمبير/ساعة) سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هاتف Find X9 Ultra القادم سيصل إلى 8000 مللي أمبير/ساعة. في الواقع، كانت هناك شائعات تُشير إلى أن هاتف Find X9 Ultra سيحتوي على أكبر بطارية بين جميع هواتف Ultra القادمة.

على الجانب الآخر لا تزال مواصفات هاتف X300 Ultra الأخرى غير معروفة في الغالب حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يضم الهاتف معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 القادم من كوالكوم، بالإضافة إلى كاميرا جديدة مبنية على عدسة رئيسية مقاس 35 مم، مقترنة بأحدث مستشعر Lytia 901 من سوني.