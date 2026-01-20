قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T

لمياء الياسين

بعد أسابيع من التشويق والتسريبات، أكدت شركة فيفو رسميًا موعد إطلاق هاتفها الجديد Vivo X200T . يُعد هذا الهاتف الرائد الجديد ذو السعر المناسب خيارًا اقتصاديًا، إذ يعد بتقديم صور عالية الجودة وأداء قوي. سيتم الكشف عنه  الأسبوع المقبل، وإليكأهم مواصفاته.

 إطلاق هاتف Vivo X200T 

ستُعلن شركة فيفو الصينية العملاقة للتكنولوجيا رسميًا عن هاتفها الجديد Vivo X200T في 27 يناير 2026. وبالنظر إلى الملصق الترويجي الرسمي، فقد تم تأكيد توفر الجهاز على موقع Flipkart، بالإضافة إلى متجر فيفو الهند. وهذا يُعزز الشائعات السابقة التي أشارت إلى أن الهاتف كان مُقررًا إطلاقه في أواخر يناير. وبناءً على المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، سيعمل هاتف Vivo X200T بمعالج MediaTek Dimensity 9400+، مُقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

هاتف فيفو


يتميز الهاتف بشاشة AMOLED أمامية مقاس 6.67 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. من المتوقع أن يعمل هذا الطراز بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة OriginOS 6 المخصصة. كما تعد شركة Vivo بتوفير تحديثات رئيسية لنظام Android لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتحديثات أمنية لمدة 7 سنوات. 

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الجزء الخلفي على نظام كاميرا ثلاثية العدسات من Zeiss، تتكون من كاميرا رئيسية Sony LYT702 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة للغاية Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة Sony LYT600 بدقة 50 ميجابكسل.

في الوقت نفسه، تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. ويعمل الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 6200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط والشحن السريع اللاسلكي بقوة 40 واط. ومن بين الميزات البارزة الأخرى: واي فاي 7، وبلوتوث 5.4، ودعم شريحة eSIM، وماسح بصمة الإصبع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وتصنيف IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار.

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

سفيرة مصر في رواندا تطمئن على بعثة منتخب اليد وتؤكد دعم السفارة قبل انطلاق أمم أفريقيا

دافوس يترقب وصول ترامب أمام التوترات العالمية بسبب سياسته المثيرة

الإغاثة الطبية بغزة: أونروا تتمتع بحصانة أممية .. ولا تستطيع إسرائيل إلغاء المنظمة

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

