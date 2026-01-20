قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T

بعد أسابيع من التشويق والتسريبات، أكدت شركة فيفو رسميًا موعد إطلاق هاتفها الجديد Vivo X200T . يُعد هذا الهاتف الرائد الجديد ذو السعر المناسب خيارًا اقتصاديًا، إذ يعد بتقديم صور عالية الجودة وأداء قوي. سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل، وإليكأهم مواصفاته.

إطلاق هاتف Vivo X200T

ستُعلن شركة فيفو الصينية العملاقة للتكنولوجيا رسميًا عن هاتفها الجديد Vivo X200T في 27 يناير 2026. وبالنظر إلى الملصق الترويجي الرسمي، فقد تم تأكيد توفر الجهاز على موقع Flipkart، بالإضافة إلى متجر فيفو الهند. وهذا يُعزز الشائعات السابقة التي أشارت إلى أن الهاتف كان مُقررًا إطلاقه في أواخر يناير. وبناءً على المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، سيعمل هاتف Vivo X200T بمعالج MediaTek Dimensity 9400+، مُقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

هاتف فيفو



يتميز الهاتف بشاشة AMOLED أمامية مقاس 6.67 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. من المتوقع أن يعمل هذا الطراز بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة OriginOS 6 المخصصة. كما تعد شركة Vivo بتوفير تحديثات رئيسية لنظام Android لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتحديثات أمنية لمدة 7 سنوات.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الجزء الخلفي على نظام كاميرا ثلاثية العدسات من Zeiss، تتكون من كاميرا رئيسية Sony LYT702 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة للغاية Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة Sony LYT600 بدقة 50 ميجابكسل.

في الوقت نفسه، تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. ويعمل الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 6200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط والشحن السريع اللاسلكي بقوة 40 واط. ومن بين الميزات البارزة الأخرى: واي فاي 7، وبلوتوث 5.4، ودعم شريحة eSIM، وماسح بصمة الإصبع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وتصنيف IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار.