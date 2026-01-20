الزراعة: طرح كميات كبيرة من البيض والسلع بأسعار مخفضة بالمنافذ

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استعرض خلاله أبرز أنشطة وجهود الهيئة والجهات التابعة بجميع المحافظات خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما يتعلق بدعم المزارعين، وحماية الرقعة الزراعية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار التقرير إلى تكثيف لجان الهيئة جولاتها الميدانية لمتابعة حالة زراعات القمح وبنجر السكر لدى المنتفعين بكافة المحافظات، للتأكد من تقديم الدعم الفني اللازم وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين في هذه المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى استمرار المتابعة الدقيقة على عمليات توزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها، تزامناً مع بدء أعمال توريد قصب السكر للمصانع، لضمان سلاسة العملية الإنتاجية.

وأشار الخطيب إلى نجاح الهيئة في إزالة 103 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 6 أفدنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على أصول الدولة

وأكد على مواصلة الهيئة حملتها الموسعة لتطهير المساقي بنطاق مديريات الإصلاح الزراعي، حيث كشف التقرير عن تطهير نحو 5060 مسقى حتى الآن، بنسبة إنجاز تخطت 91%، ما يساهم في ضمان وصول مياه الري لنهايات الترع ورفع كفاءة الإنتاج.

وقال إن الهيئة كثفت جهودها للمساهمة ضمن خطة الدولة لمحاربة الغلاء من خلال توفير بيض المائدة وطرح كميات كبيرة من إنتاج مشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي، للبيع للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة، إضافة الى تسيير قوافل من المنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة بمديريات الإصلاح الزراعي وديوان الهيئة بالدقي، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية تخفيفاً عن كاهلهم.