الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
أخبار البلد

الزراعة: طرح كميات كبيرة من البيض والسلع بأسعار مخفضة بالمنافذ

البيض
البيض
شيماء مجدي

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً  من المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استعرض خلاله أبرز أنشطة وجهود الهيئة والجهات التابعة بجميع المحافظات خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما يتعلق بدعم المزارعين، وحماية الرقعة الزراعية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار التقرير إلى تكثيف لجان الهيئة جولاتها الميدانية لمتابعة حالة زراعات القمح وبنجر السكر لدى المنتفعين بكافة المحافظات، للتأكد من تقديم الدعم الفني اللازم وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين في هذه المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى استمرار المتابعة الدقيقة على  عمليات توزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها، تزامناً مع بدء أعمال توريد قصب السكر للمصانع، لضمان سلاسة العملية الإنتاجية.

وأشار الخطيب إلى نجاح الهيئة في إزالة 103 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 6 أفدنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على أصول الدولة

وأكد على مواصلة الهيئة حملتها الموسعة لتطهير المساقي بنطاق مديريات الإصلاح الزراعي، حيث كشف التقرير عن تطهير نحو 5060 مسقى حتى الآن، بنسبة إنجاز تخطت 91%، ما يساهم في ضمان وصول مياه الري لنهايات الترع ورفع كفاءة الإنتاج.

وقال إن الهيئة كثفت جهودها للمساهمة ضمن خطة الدولة لمحاربة الغلاء من خلال توفير بيض المائدة وطرح كميات كبيرة من إنتاج مشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي، للبيع للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة، إضافة الى تسيير قوافل من المنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة بمديريات الإصلاح الزراعي وديوان الهيئة بالدقي، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية تخفيفاً عن كاهلهم.

الزراعة البيض السلع منافذ الزراعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

