WATCH IT تعلن عن مشروع درامي عالمي بشراكة AR Content وBig Dreams وبطولة نجوم دوليين

تستعد منصة WATCH IT الرقمية لأول مرة في تاريخها لخوض تجربة إنتاجية غير مسبوقة، تدخل بها مجال الإنتاج المشترك، عبر مشروع درامي ضخم يُنفَّذ بمعايير إنتاج هوليوودية متكاملة، ويُصوَّر بالكامل على أرض مصر.

ويأتي هذا المشروع ضمن تعاون واسع يجمع منصة WATCH IT مع كبرى شركات الإنتاج العالمية، وهي AR Content، وBig Dreams Entertainment، وأروما ستوديوز – تامر مرتضى.

انتاج ضخم لـ منصة WATCH IT الرقمية

مشاركة جويل كينامان

ويضم العمل نخبة من نجوم السينما والتلفزيون العالميين، من بينهم جويل كينامان، الحائز على جائزة Guldbagge، ومن أبرز أعماله Suicide Squad وThe Killing، ووليد زعيتر، أحد نجوم مسلسل Gangs of London، ودار سليم، من أبرز أعماله The Covenant وThe Gentlemen، وتاليا بالسام، الحائزة على إشادة نقدية واسعة عن دورها في Mad Men، ومات بار، بطل مسلسل Walker، وكريستوفر ماكدونالد، من أشهر أعماله Happy Gilmore وBeverly Hills Cop، إلى جانب توم بيرنجر، الحائز على جائزة Emmy Award. كما يشارك في المشروع فريق إبداعي عالمي حائز على أرفع الجوائز.

ويمثل هذا التعاون محطة مفصلية في مسيرة WATCH IT ، حيث تؤكد من خلاله قدرتها على تقديم أعمال عالمية تُصنع في مصر بمعايير إنتاج دولية، وجودة سينمائية متطورة، وتضع المنصة في موقع متقدم داخل صناعة المحتوى العالمي، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.