دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعزز مكانة مصر الاقتصادية عالمياً

النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية تمثل خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الحضور المصري على الساحة الاقتصادية الدولية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مصر، خاصة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والتحول الأخضر.

وأوضح «الجمل» في بيان له اليوم ، أن المنتدى يُعد منصة عالمية تجمع قادة الدول وصناع القرار ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية، ما يتيح لمصر فرصة مباشرة لعرض رؤيتها الإصلاحية، وما تحقق من إنجازات في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية، وقدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس على هامش المنتدى تمثل ركيزة أساسية لتعميق الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الاقتصادات العالمية.

وفي هذا السياق، شدد النائب ميشيل الجمل على أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى، لما يحمله من دلالات سياسية واقتصادية مهمة، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأضاف الجمل،  أن هذا اللقاء يفتح المجال للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، ويعزز دور مصر المحوري كقوة توازن أساسية في منطقة الشرق الأوسط.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه، بالتأكيد على أن تحركات القيادة السياسية المصرية في المحافل الدولية تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، وتعزيز مكانة مصر كدولة محورية فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

