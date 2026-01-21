قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصر تحصد جائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026

محمد الاسكندرانى

تسلّم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الدكتور أحمد يوسف، خلال إحدى الفعاليات التي أُقيمت في الصين بمدينة شنغهاي، جائزة فوز مصر بلقب "أكثر الوجهات الواعدة سياحياً لعام 2026" (Most Promising Destination 2026) من منصة Tongcheng العالمية، وهو ما يؤكد تنامي الطلب المتوقع على زيارة مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إنجاز جديد يعكس ثقة السوق الصيني في المقصد المصري. 

ونظّمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة ترويجية شملت ثلاثاً من كبرى المدن الصينية "كين وشنغهاي وجوانزو"، والتي تُعد من أهم المراكز الاقتصادية والسياحية في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية، ولا سيما في الأسواق الآسيوية وعلى رأسها السوق الصيني.

وترأس الوفد المصري الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وضم كلاً من المستشار هيثم عبد الهادي نائب السفير المصري لدى بكين، والدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبسمة عزت مدير إدارة آسيا والباسفيك ومسؤول الملف الصيني بالهيئة، ونانسي نادي عضو الإدارة العامة للترويج السياحي بالإدارة المركزية للتسويق السياحي، إلى جانب ممثلين عن شركة مصر للطيران، وعدد من شركات السياحة والفنادق المصرية.

وشهدت القافلة مشاركة واسعة من كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة الصينية، حيث تجاوز عدد المشاركين 150 ممثلاً عن صناعة السياحة، في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام بالمقصد السياحي المصري.

 سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر

وعقد الدكتور أحمد يوسف، خلال فعاليات القافلة، سلسلة من اللقاءات المهنية مع شركاء المهنة في الصين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية، وتطوير برامج سياحية تتناسب مع اهتمامات السائح الصيني، بالتوازي مع النمو الملحوظ في حركة الطيران المباشر بين البلدين.


كما استعرض الوفد المصري ما يتمتع به المقصد من تنوع في المنتجات السياحية، تشمل السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية والبيئية، بما يلبي تطلعات مختلف الشرائح السياحية، لا سيما السائح الصيني الباحث عن التجارب المتنوعة.


وتضمنت فعاليات القافلة أيضاً عقد جلسات نقاشية مع عدد من منصات الحجز الإلكتروني، في إطار خطة تستهدف تعزيز الحضور الرقمي للمقصد المصري بالسوق الصيني، في ظل الدور المتنامي للمنصات الرقمية في التأثير على قرارات السفر.


وعلى هامش الفعاليات، أجرى الدكتور أحمد يوسف عدة لقاءات مع كبرى وسائل الإعلام الصينية، استعرض خلالها ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار وخطة الهيئة الترويجية لعام 2026، مسلطاً الضوء على التجربة السياحية المتكاملة التي يقدمها المقصد المصري، والتي تمزج بين عراقة الحضارة المصرية القديمة والحداثة، مع إبراز الوجهات الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير، فضلاً عن التطوير الشامل الذي تشهده البنية التحتية السياحية ومؤشرات النمو في حركة السياحة الصينية الوافدة إلى مصر.

مصر جائزة الوجهات الواعدة سياحيًا

