دعاء الفجر في الثاني من شعبان.. كلمات تفرج الهم وتريح القلب
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
«مؤلف ومخرج وحرامي».. الفنان إبرام سمير يكشف عن شخصيته ورسالة فيلمه الجديد
دروجبا: مصطفى شوبير «حارس مميز».. والأفضل مشاركة «الشناوي» أساسيًا هذا الموسم
دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر
5 أعمال قبل النوم في ثاني ليلة من شعبان .. أوصى بها رسول الله
مصطفى الفقي: ترامب يشعر بشيء من الامتنان لمصر لدورها في وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي
موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي
ديني

دعاء الفجر في الثاني من شعبان.. كلمات تفرج الهم وتريح القلب

أحمد سعيد

يبدأ المسلم أول أعماله اليومية بالدعاء وأداء صلاة الفجر جماعة وبعد الانتهاء من الصلاة يجلس ليرفه كفيه ويردد دعاء الفجر حيث إن الدعاء بعد الصلوات المفروضة مستجاب، خاصة ونحن نعيش أياما مباركة مع اقتراب بداية شهر رمضان المعظم، ومن أفضل الأعمال التي يفضل بداية يوم جديد بها هو الدعاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم بارك لأمتي في بكورها".

دعاء الفجر في الثاني من شعبان

يعد الوقت بعد انتهاء صلاة الفجر من أوقات البركة، لذا يفضل للمؤمن أن يدعو بـ دعاء الفجر في هذه الأوقات المباركة بما يحب ويرضى لعله يكون وقت استجابة، لذا جمعنا لكم في السطور التالية أفضل الأدعية التي تقال ومن صيغ دعاء الفجر :

"اللهم يا ذا الجلال والإكرام، في فجر اليوم الثاني من شهرك المبارك شعبان، أسألك أن تبارك لنا فيما تبقى من أعمارنا، وأن تطهر قلوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائك من النار".

دعاء الفجر للرزق

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

