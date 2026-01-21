مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند

استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، سعادة السفيرة هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند، وذلك في إطار اللقاءات الرسمية التي تعقدها دار الإفتاء المصرية مع ممثلي السلك الدبلوماسي.

وخلال اللقاء، رحّب فضيلة مفتي الجمهورية بالسفيرة هالة يوسف، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية في تمثيل الدولة بالخارج، ونقل الصورة الحضارية لمصر، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تضطلع برسالة علمية ودعوية تقوم على ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الخطاب الديني الرشيد.

من جانبها، أعربت سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند عن بالغ تقديرها لفضيلة مفتي الجمهورية لما لمسته من حفاوة الاستقبال، مثمّنة المكانة العلمية والدينية التي تحظى بها دار الإفتاء المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وما تمثله من مرجعية دينية وطنية رصينة تسهم في نشر قيم التسامح والتعايش الإنساني، كما أكّد الجانبان أهمية استمرار التواصل المؤسسي بما يعكس الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات الدولة المصرية في كافة المجالات.