مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
ديني

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند بدار الإفتاء المصرية
إيمان طلعت

استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، سعادة السفيرة هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند، وذلك في إطار اللقاءات الرسمية التي تعقدها دار الإفتاء المصرية مع ممثلي السلك الدبلوماسي.

وخلال اللقاء، رحّب فضيلة مفتي الجمهورية بالسفيرة هالة يوسف، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية في تمثيل الدولة بالخارج، ونقل الصورة الحضارية لمصر، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تضطلع برسالة علمية ودعوية تقوم على ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الخطاب الديني الرشيد.

من جانبها، أعربت سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند عن بالغ تقديرها لفضيلة مفتي الجمهورية لما لمسته من حفاوة الاستقبال، مثمّنة المكانة العلمية والدينية التي تحظى بها دار الإفتاء المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وما تمثله من مرجعية دينية وطنية رصينة تسهم في نشر قيم التسامح والتعايش الإنساني، كما أكّد الجانبان أهمية استمرار التواصل المؤسسي بما يعكس الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات الدولة المصرية في كافة المجالات.

مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند الإفتاء تايلاند

