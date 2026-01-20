وزير الشئون الدينية الإندونيسية يزور أكاديمية الأزهر العالمية

استقبلت أكاديمية الأزهر العالمية، اليوم الثلاثاء، نصر الدين عمر، وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، يرافقه محمد زعيم ناسوتيون، نائب سفير جمهورية إندونيسيا لدى مصر، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات العلمية والدعوية بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الإندونيسية.

وزير الشئون الدينية الإندونيسية يشيد بدور الأزهر في تأهيل الأئمة الوافدين

وكان في استقبال الوفد د. حسن صلاح صغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، الذي رحّب بالوزير والوفد المرافق، مشيدًا بأهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المثمر بين الأزهر وجمهورية إندونيسيا، مؤكدًا أن الأكاديمية تواصل إعداد الأئمة والدعاة وفق المنهج الأزهري الوسطي الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويُعد نموذجًا في الوسطية الفكرية والاعتدال الدعوي.

وعقب الترحيب، اصطحب "رئيس الأكاديمية" الوفد في جولة ميدانية داخل مرافق الأكاديمية، اطلعوا خلالها على منظومة التدريب والتأهيل والبرامج العلمية والدعوية المصممة للأئمة المصريين والوافدين. كما التقى الضيوف عددًا من الأئمة المتدربين، واطلعوا على أساليب إعداد الدعاة القادرين على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية المعاصرة.

بعد الجولة، أعرب الوزير عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها الأكاديمية، موجّهًا خالص الشكر والثناء إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعايته الكريمة واهتمامه المتواصل بالأئمة الوافدين.

كما أشاد بالبرامج التدريبية المتميزة التي تقدمها الأكاديمية تحت إدارة الدكتور حسن صلاح صغير، مؤكّدًا أن ما يقدمه الأزهر يعد نموذجًا رائدًا عالميًا في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأشار الوزير إلى اهتمام الأزهر بالأئمة الإندونيسيين، لافتًا إلى انعقاد دورة تدريبية حالية في الأكاديمية تضم (٤٥) إمامًا من إندونيسيا لمدة شهر كامل، مؤكدًا حرصه على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال إعداد وتأهيل الأئمة والدعاة الإندونيسيين.

من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية على أن الأزهر الشريف، بتوجيهات الإمام الأكبر، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالأئمة الوافدين، وخاصة الإندونيسيين، من خلال برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى تعزيز الوسطية وتصحيح المفاهيم وبناء الداعية القادر على مواجهة التحديات المعاصرة.

وأضاف أن أكاديمية الأزهر العالمية ترحب دائمًا بتوسيع التعاون مع الجانب الإندونيسي، بما يسهم في إعداد أئمة ودعاة يحملون رسالة الإسلام السمحة ويعكسون المنهج الأزهري المعتدل في مجتمعاتهم.