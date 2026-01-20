قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة المنقبات | مفاجأة في حادث بولاق الدكرور .. ابن شقيقة الضحية خطط للجناية مع نجل عمته .. شاهد يكشف
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الشئون الدينية الإندونيسية يزور أكاديمية الأزهر العالمية

وزير الشئون الدينية الإندونيسية يزور أكاديمية الأزهر العالمية
وزير الشئون الدينية الإندونيسية يزور أكاديمية الأزهر العالمية
أحمد سعيد

استقبلت أكاديمية الأزهر العالمية، اليوم الثلاثاء، نصر الدين عمر، وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، يرافقه محمد زعيم ناسوتيون، نائب سفير جمهورية إندونيسيا لدى مصر، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات العلمية والدعوية بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الإندونيسية.

وزير الشئون الدينية الإندونيسية يشيد بدور الأزهر في تأهيل الأئمة الوافدين

وكان في استقبال الوفد د. حسن صلاح صغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، الذي رحّب بالوزير والوفد المرافق، مشيدًا بأهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المثمر بين الأزهر وجمهورية إندونيسيا، مؤكدًا أن الأكاديمية تواصل إعداد الأئمة والدعاة وفق المنهج الأزهري الوسطي الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويُعد نموذجًا في الوسطية الفكرية والاعتدال الدعوي.

وعقب الترحيب، اصطحب "رئيس الأكاديمية" الوفد في جولة ميدانية داخل مرافق الأكاديمية، اطلعوا خلالها على منظومة التدريب والتأهيل والبرامج العلمية والدعوية المصممة للأئمة المصريين والوافدين. كما التقى الضيوف عددًا من الأئمة المتدربين، واطلعوا على أساليب إعداد الدعاة القادرين على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية المعاصرة.

بعد الجولة، أعرب الوزير عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها الأكاديمية، موجّهًا خالص الشكر والثناء إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعايته الكريمة واهتمامه المتواصل بالأئمة الوافدين. 

كما أشاد بالبرامج التدريبية المتميزة التي تقدمها الأكاديمية تحت إدارة الدكتور حسن صلاح صغير، مؤكّدًا أن ما يقدمه الأزهر يعد نموذجًا رائدًا عالميًا في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأشار الوزير إلى اهتمام الأزهر بالأئمة الإندونيسيين، لافتًا إلى انعقاد دورة تدريبية حالية في الأكاديمية تضم (٤٥) إمامًا من إندونيسيا لمدة شهر كامل، مؤكدًا حرصه على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال إعداد وتأهيل الأئمة والدعاة الإندونيسيين.

من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية على أن الأزهر الشريف، بتوجيهات الإمام الأكبر، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالأئمة الوافدين، وخاصة الإندونيسيين، من خلال برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى تعزيز الوسطية وتصحيح المفاهيم وبناء الداعية القادر على مواجهة التحديات المعاصرة.

وأضاف أن أكاديمية الأزهر العالمية ترحب دائمًا بتوسيع التعاون مع الجانب الإندونيسي، بما يسهم في إعداد أئمة ودعاة يحملون رسالة الإسلام السمحة ويعكسون المنهج الأزهري المعتدل في مجتمعاتهم.

أكاديمية الأزهر العالمية أكاديمية الأزهر الأزهر وزير الشئون الدينية الإندونيسية يزور أكاديمية الأزهر العالمية وزير الشئون الدينية الإندونيسية تأهيل الأئمة الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

صدى البلد

تأجيل انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين حتى 27 يناير لعدم اكتمال النصاب

إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب

رئيس الوزراء: الاستثمار في الإنسان هو الأهم والأبقى

منحة علماء المستقبل

رئيس الوزراء يشهد إطلاق مبادرة "منحة علماء المستقبل" لدعم المتفوقين

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد