قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

والدة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز: عايزه من شيخ الأزهر يدعو لي

وفد من الأزهر يقدم العزاء لأسرة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز
وفد من الأزهر يقدم العزاء لأسرة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز
أحمد سعيد

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفدًا من الأزهر الشريف، لتقديم واجب العزاء إلى أسرة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز في بنها.

وفي هذا السياق، كتبت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، عبر حسابها على فيسبوك، "النهاردة قدمت واجب العزاء للدكتورة ابتسام ( أم الصابرين ) قلبي سمَّاها بالاسم ده بعد ما شفتها بنفسي وسمعتها بقلبي، الدكتورة اللي فقدت أولادها الخمسة في لحظة، باختناق غاز، وأنا عندها عرفت معنى قول الرسول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، بصبرها أول ما سمعت الخبر وثباتها أمام المصيبة".

وفد الأزهر يعزي أسرة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز في بنها

وأضافت أمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، "عرفت ليه ربنا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؛ لأنهم قدموا الصبر والرضا على كثير مما لا يستطيع الناس الصبر عليه، فكان حقا على الكريم أن يجازيهم بما صبروا، رضي الله عنهم ورضوا عنه".

وتابعت أمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية “كان معي كل واعظات القليوبية وطالبات وافدات من فلسطين وأفغانستان ونيجيريا والصومال والسنغال وشرفنا  بصحبة فضيلة الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية وفضيلة الشيخ شريف أبو حطب مدير منطقة وعظ القليوبية والذي سبقنا في تشييع الجنازة والصلاة على الأولاد”. 

وأوضحت "عرفت من الدكتورة ابتسام إن أولادها كلهم ما شاء الله حجوا ثمان مرات، واعتمروا عشرات المرات، لأنهم من مواليد مكة المكرمة وكانوا عايشين هناك مع والديهم وكانوا بيسافروا معهم في أمريكا ويرجعوا على بلدهم في ميت عاصم، وكلهم في مدارس أمريكية دراستهم أونلاين، ولا تفوتهم صلاة الفجر، ويوم الحادث كلهم صلوا الفجر وناموا، إلا مريم البنت الوسطى اللي ما نامت ودخلت تستحم فحدث المقدر لهم من الله".

وتابعت "النيابة لما أخدت تلفوناتهم لقوا حاجة عجيبة حصلت وهي إن كل تلفوناتهم مضبوط المنبه يرن على أذان الفجر،  أكبرهم إبراهيم 19 سنة ونصف ف ثانية طب، وأخواته البنات خديجة ثانوية عامة ومريم ورقية وجنة  في مراحل التعليم". 

واختتمت "لما بلغت أمهم إن فضيلة الإمام حريص إني أسألها د. ابتسام لو محتاجة أي شيء؟، قالت لي: عاوزة من فضيلة الإمام ومنك ومن كل الناس تعملوا حاجة واحدة بس وهي أن ندعوا لها بالثبات، أرجوكم تدعوا لها بالثبات".

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر وفد من الأزهر يقدم العزاء لأسرة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

محمول

مواصفات أحدث هواتف HONOR

لامبورجيني

لامبورجيني تحطم الأرقام القياسية في 2025 رغم غياب تيميراريو

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T.. وببطارية ضخمة وأقوى معالج أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد