ديني

رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح مؤتمر وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية حول فقه البيئة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في افتتاح المؤتمر الدولي حول "فقه البيئة الإيكوتيولوجيا تحديات التعامل مع البيئة في التفسير والتصوف" الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، بحضور الدكتور نصر الدين عمر، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي. 

رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح مؤتمر وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية

يأتي ذلك انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وحرصًا على التعاون مع جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية من أجل مواجهة التحديات البيئية التي يواجهها العالم أجمع.

وخلال كلمته، رحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بوزير الشؤون الدينية الإندونيسي وجميع المشاركين في المؤتمر. 

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وترحيبه بعقد هذا المؤتمر في قاعة الأزهر للمؤتمرات. 

وأوضح أن احتضان الأزهر الشريف لهذا المؤتمر يعكس اهتمامه بالبيئة والحفاظ عليها، فالإسلام عني بالبيئة عناية فائقة، والمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد دليلًا على ذلك؛ حيث قال المولى -عز وجل- في سورة الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ وقال -صلى الله عليه وسلم-: «ما من مسلمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أو يزرعُ زَرعًا، فيأكلُ منه طيرٌ، أو إنسانٌ، أو بهيمةٌ، إلا كان له به صدقة».

وذكر أن مسئولية الحفاظ على البيئة تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات، فهي مسئولية مشتركة؛ لأن الجميع يستفيد سلبًا أو إيجابًا من هذه البيئة المحيطة التي يعيش فيها.

وحذر رئيس جامعة الأزهر من الإضرار بالبيئة وعدم الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الإضرار بالبيئة مصيبة عامة؛ لأن الذي يضر بالبيئة يفسد علينا الطعام الذي نأكله والماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه؛ لذلك فإن الحفاظ على البيئة مسئولية الجميع، وقد حذر القرآن الكريم في سورة الأنفال فقال تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خاصة وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾.

وفي ختام كلمته دعا رئيس جامعة الأزهر بالتوفيق والنجاح للمؤتمر،  وأن يخرج بتوصيات علمية مفيدة تسهم في الحفاظ على البيئة.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر

