وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
أخبار البلد

التشغيل التجريبى لمجزر مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 19 مليون جنيه

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التشغيل التجريبى لمجزر مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وذلك ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ  المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن مجزر رأس سدر الجديد بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 19 مليون جنيه ويقع على مساحة حوالي 700 متر مسطح يحتوي  على صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي علي مساحه 160م ويحتوي علي صندوق ذبح بسعة ذبيحة وزن من ٤٠٠ إلى ٦٥٠ كجم بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة ، ويضم أيضاً صالة لذبح الأغنام علي مساحة 50 م ويحتوي علي منصة ذبح بمعدل ٣٠ رأس غنم / ساعة ، كما يضم المجزر مبني غرف إدارية وخدمات (غرف الكهرباء والمحول ) بمسطح حوالي 150م ومساحة مظللة لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مجزر رأس سدر تم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من الأسوار والمبانى والعنابر وأرضيات وإنشاء أنظمة لمقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه  ، مشيرة إلى حرص الوزارة على الإسراع بمعدلات تنفيذ باقى المجازر فى مختلف المحافظات ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئة المعتمدة والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية .

٧.

التنمية المحلية منال عوض المجزر الآلي

