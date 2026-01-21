القصة الكاملة لحريق لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق السياحية

شهدت مدينة الغردقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اندلاع حريق هائل داخل لانش سياحي أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق السياحية جنوب المدينة، ما أسفر عن احتراقه بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة المختصة إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل اللانش السياحي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى اللانشات المجاورة أو منشآت المارينا.

وأشارت المصادر إلى أن سرعة الرياح ساهمت في انتشار النيران بشكل سريع، ما أدى إلى التهام الحريق للانش بالكامل، فيما تبين من الفحص المبدئي أن اللانش لم يكن محملًا بأي ركاب من السائحين أو أفراد الطاقم وقت وقوع الحادث.

وتمت السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، بينما اقتصرت الخسائر على التلفيات المادية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب اندلاع الحريق، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان داخل المارينا.