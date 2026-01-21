قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: بدء التشغيل التجريبى لمحطة الشهيد على إسماعيل بقرية الكلح شرق بإدفو

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

 قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع محطة رفع الشهيد على إسماعيل ، والتى تأتى ضمن مشروع الصرف الصحى بقرية الكلح شرق بمركز إدفو لخدمة ٢٥ ألف نسمة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٤٥٠ مليون جنيه.

جاء ذلك ضمن فعاليات إحتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى.

وأثناء تفقده لمكونات المشروع برفقة أعضاء مجلس النواب منى شاكر ، ومحمد أبو الخير ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة فاطمة على نائب رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، والمهندس منصور شحاته رئيس فرع شركة المقاوولون العرب ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والمجتمعية. 

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بإجمالى 100 قرية ، تشهد سلسلة من الإنجازات المتتالية بمختلف قطاعات العمل العام ، وخلال العام الحالى سيجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات وذلك بالتشغيل التجريبى للعديد من المشروعات منها 92 محطة رفع و 19 محطة معالجة بنسب تنفيذ تتجاوز الـ 85 % ، وأيضاً 38 محطة مياه للشرب ، و 31 مجمعا خدميا ، و 31 مجمعا زراعيا ، و 32 نقطة إسعاف ، و 158 مركز شباب ، و 170 مدرسة ، و 31 مشروعا لإدخال خدمة الغاز الطبيعى بإستثمارات تتجاوز 25 مليار جنيه .

حياة كريمة

ولفت المحافظ إلى أنه يتم المتابعة الدقيقة للمشروعات الجارية لتنفيذها طبقاً لأعلى مواصفات الجودة لتحقيق الإستدامة المطلوبة لها ، وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع لشرح عن مكونات المشورع الذى يضم محطة معالجة للصرف الصحى بقرية الكلح شرق ، بطاقة 4 ألاف م3/ يوم حالياً ، وتصل إلى 6 ألاف م3/ يوم بشكل مستقبلى ، وتم نهو الأعمال المدنية بنسبة 95 % ، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 93 %. 

فيما تم نهو خط الطرد بطول 4.9 كم بنسبة 100 % ، ويضم المشروع محطة رفع الشهيد صلاح نصر ، وتم نهوها بنسبة 100 % ، وبشبكات إنحدار وصلت إلى 13.7 كم ، وتم نهوها بنسبة 100 % ، ومحطة رفع الشيخ على والدقاديق ، ومحطة رفع الدومارية ، ومحطة رفع المفالسة ، ومحطة رفع الشهيد على إسماعيل والتى تم التشغيل التجريبى لها بشبكات إنحدار 4.5 كم ، والمشروع مربوط على خط السيب بطول 4 كم .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

