تشغيل تجريبى لمحطة الصرف الصحى بالنصراب في أسوان بتكلفة 130 مليون جنيه

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمحطة المعالجة المدمجة للصرف الصحى بقرية النصراب بمركز إدفو ، والتى تم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه ، وأن المحطة تعمل بطاقة 300 م3/يوم ، بنظام المعالجة المدمجة .

وأكد المحافظ على أن المشروع يمثل نقلة نوعية فى منظومة الصرف الصحى بالمنطق، لما له من دور مباشر فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

حياة كريمة

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المشروع يشمل شبكات إنحدار بطول 6.5 كم ، إلى جانب خط سيب قطر 150 مللى وبطول 1.5 كم ، والذى تم ربطه بمخر سيل هلال قبلى بما يساهم فى خدمة نحو 3 آلاف نسمة من أهالى القرية .

وشدد المحافظ على أهمية الإسراع فى الإنتهاء من باقى المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفق الجداول الزمنية المحددة ، حتى يتسنى للمواطنين جنى ثمار الجهود المبذولة وتحقيق العوائد الإيجابية على مستوى تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية فى إطار توجه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة قرى ونجوع المحافظة.