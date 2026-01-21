محافظ أسوان يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي للخدمات الحكومية بإدفو

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بالمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية الحجز قبلى التابعة لمركز إدفو للإطمئنان على منظومة العمل وتقديم الخدمة للمواطنين المترددين على المركز ، والذى تم إنشاؤه ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية .

على أن يتم إضافة منفذ لخدمات منظومة التأمينالصحىالشامل ويأتى تنفيذه ضمن 31 مجمع خدمى تم التشغيل التجريبى لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة .

مجمع الخدمات

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع لمطالب المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء تلقيهم للخدمات المتنوعة، موجهاً إلى أهمية تعريف المواطنين بالخدمات العديدة والمتنوعة المتاحة داخل هذا الصرح حتى يمكنهم الإستفادة منها على الوجه الأكمل .