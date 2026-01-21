لخدمة 22 ألف مواطن.. محافظ أسوان يُطلق التشغيل التجريبي لمحطة رفع الحجز بحري ضمن «حياة كريمة»|صور

استكمل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمحطة رفع الحجز بحري الرئيسية، والتي تأتي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية الحجز بحري، لخدمة نحو 22 ألف نسمة، وبتكلفة تقديرية تبلغ 250 مليون جنيه، وذلك في إطار مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمكونات المشروع، برفقة عضوي مجلس النواب منى شاكر ومحمد أبو الخير، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، والمهندسة فاطمة علي نائب رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية.

ويضم المشروع محطة معالجة العوينية بالحجز بحري بنظام المعالجة الثلاثية، بطاقة 3.5 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 85%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 65%، بالإضافة إلى خط طرد بطول 2.2 كيلومتر.

كما يشمل المشروع محطة رفع الحجز الرئيسية، والتي تم الانتهاء من الأعمال بها بنسبة 100%، وبشبكة انحدار بطول 8.1 كيلومتر، وتم نهوها كذلك بنسبة 100%، إلى جانب محطة رفع فرعية بمنطقة الخوي، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 90%، والأعمال الكهروميكانيكية 80%.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في منظومة الصرف الصحي بمركز إدفو، كما تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة تولي أهمية قصوى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، مع العمل على الإسراع بمعدلات التنفيذ، والدخول التدريجي للتشغيل التجريبي تمهيدًا للتشغيل الكامل وفقًا لأعلى المعايير الفنية.