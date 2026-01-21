قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لخدمة 22 ألف مواطن.. محافظ أسوان يُطلق التشغيل التجريبي لمحطة رفع الحجز بحري ضمن «حياة كريمة»|صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

استكمل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمحطة رفع الحجز بحري الرئيسية، والتي تأتي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية الحجز بحري، لخدمة نحو 22 ألف نسمة، وبتكلفة تقديرية تبلغ 250 مليون جنيه، وذلك في إطار مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمكونات المشروع، برفقة عضوي مجلس النواب منى شاكر ومحمد أبو الخير، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، والمهندسة فاطمة علي نائب رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية.

ويضم المشروع محطة معالجة العوينية بالحجز بحري بنظام المعالجة الثلاثية، بطاقة 3.5 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 85%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 65%، بالإضافة إلى خط طرد بطول 2.2 كيلومتر.

كما يشمل المشروع محطة رفع الحجز الرئيسية، والتي تم الانتهاء من الأعمال بها بنسبة 100%، وبشبكة انحدار بطول 8.1 كيلومتر، وتم نهوها كذلك بنسبة 100%، إلى جانب محطة رفع فرعية بمنطقة الخوي، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 90%، والأعمال الكهروميكانيكية 80%.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في منظومة الصرف الصحي بمركز إدفو، كما تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة تولي أهمية قصوى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، مع العمل على الإسراع بمعدلات التنفيذ، والدخول التدريجي للتشغيل التجريبي تمهيدًا للتشغيل الكامل وفقًا لأعلى المعايير الفنية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

رئيس الوزراء اليمني يناقش مع سفيرة بريطانيا دعم التعاون السياسي والاقتصادي

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

وزير الاستثمار من دافوس: الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي يعززان جاذبية مصر للاستثمار

الصحفيين الشهداء

المتحدث باسم اللجنة المصرية: استهداف الاحتلال للمصورين الصحفيين الثلاثة جريمة كبيرة

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد