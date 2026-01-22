ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بدمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة مجدي عبد الكريم حملة لمتابعة الأسواق.

أسفرت عن ضبط عدد 10 كرتونات زبدة صفره و150كيلو جرام سمنة مستورده نيوزلاندي وأيضاً عدد 16عبوة سمنة زنه 250جرام و10 عبوة سمنة زنه٨ 500جرام و عدد ١٠ عبوات عسل نحل زنة واحد كيلو منتهية الصلاحيه ، وضبط سلع مجهولة المصدر وإداره منشأةبدون ترخيص كما تم التحفظ على المضبوطات عدد 23شيكاره شاى كيني بكمية قدرها واحد طن و 265كيلوا جرام وايضا ضبط 40صفيحة جبنة منتهية الصلاحيه وضبط 24دواجن متبلة منتهيه الصلاحيه و 10كيلو دهون و3كيلو لحوم بلديه منتهية الصلاحية.

وتم التحفظ عليهم وقد تم عمل المحاضر الازمه والعرض علي النيابة العامة للتصرف.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة.