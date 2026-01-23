الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حول الطقس اليوم الجمعة، تشير إلى وجود أجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل وفى الصباح الباكر مائلة للدفء خلال فترات النهار.

حالة الطقس اليوم الجمعة

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 21 درجة ، خلال ساعات النهار، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

كما تنشط الرياح، خلال الطقس اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما توجد فرص تكون أتربة عالقة، خلال الطقس اليوم نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، يشهد مجموعة من الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة السير والنشاط اليومي في مختلف محافظات الجمهورية.

الظواهر الجوية اليوم وحالة البحرين

عن حالة البحرين والملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين (1.5 : 2.5) متر، والبحر الأحمر مستقر وحالته معتدلة، بارتفاع أمواج بين (1.5 : 2) متر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم الجمعة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 12 درجة