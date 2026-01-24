قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد جيسيكا حسام الدين بشخصية “سيرا” من فيلم “إذما”

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
سعيد فراج

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "إذما" عن الصور الأولى لـ جيسيكا حسام الدين في الفيلم، حيث تجسد شخصية "سيرا".

 الفيلم تم الإنتهاء من تصويره ومن المقرر أن يعرض  الفترة المقبلة، والفبلم تدور أحداثه  حول «عيسى الشواف»، رجل يعيش حياة رتيبة بعد انفصاله، تنقلب رأسا على عقب فى عيد ميلاده، عندما تلتقى به صديقة طفولته «سيرا»، وتمنحه أشرطة فيديو قديمة كان قد سجلها فى مراهقته، فيجد نفسه أمام رسائل من نفسه الشابة إلى نفسه الحالية، تأمره عدة أوامر وعليه أن ينفذها لإعادة اكتشاف ذاته.

جيسيكا حسام الدين

فيلم إذما

فيلم «إذما» تأليف الكاتب والروائى محمد صادق، مأخوذ عن روايته الأكثر مبيعا، ويخوض من خلاله أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى بطولته: أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وبسنت شوقى، وجيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، وميران عبد الوارث، تأليف وإخراج محمد صادق.

جيسيكا حسام الدين

أعمال جيسيكا حسام الدين

وعلى صعيد أخر؛ تنتظر جيسيكا عرض فيلم "سفاح التجمع" والذي انتهت من تصويره الفترة الماضية وهومن بطولة  أحمد الفيشاوي، صابرين، سنتيا خليفة، انتصار، مريم الجندي، آية سليم، غفران محمد، ونور محمود، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

جيسيكا حسام الدين أعمال جيسيكا حسام الدين فيلم إذما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

ترشيحاتنا

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

بالصور

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

ألواح البروتين تحت المجهر.. خبراء يحذرون: ليست صحية وتزيد مخاطر الأمراض

تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد