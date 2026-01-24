شاهد جيسيكا حسام الدين بشخصية “سيرا” من فيلم “إذما”

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "إذما" عن الصور الأولى لـ جيسيكا حسام الدين في الفيلم، حيث تجسد شخصية "سيرا".

الفيلم تم الإنتهاء من تصويره ومن المقرر أن يعرض الفترة المقبلة، والفبلم تدور أحداثه حول «عيسى الشواف»، رجل يعيش حياة رتيبة بعد انفصاله، تنقلب رأسا على عقب فى عيد ميلاده، عندما تلتقى به صديقة طفولته «سيرا»، وتمنحه أشرطة فيديو قديمة كان قد سجلها فى مراهقته، فيجد نفسه أمام رسائل من نفسه الشابة إلى نفسه الحالية، تأمره عدة أوامر وعليه أن ينفذها لإعادة اكتشاف ذاته.

جيسيكا حسام الدين

فيلم إذما

فيلم «إذما» تأليف الكاتب والروائى محمد صادق، مأخوذ عن روايته الأكثر مبيعا، ويخوض من خلاله أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى بطولته: أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وبسنت شوقى، وجيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، وميران عبد الوارث، تأليف وإخراج محمد صادق.

جيسيكا حسام الدين

أعمال جيسيكا حسام الدين

وعلى صعيد أخر؛ تنتظر جيسيكا عرض فيلم "سفاح التجمع" والذي انتهت من تصويره الفترة الماضية وهومن بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، سنتيا خليفة، انتصار، مريم الجندي، آية سليم، غفران محمد، ونور محمود، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.