تأييد حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التزوير
وزير الداخلية: مصر رسخت دعائم جمهورية جديدة لا تقبل المساس بسيادتها وأمنها القومي
الرئيس السيسي: مصر ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قتلا شابا بسبب لافتة.. الحكم بإعدام نقيب محامي فرشوط الأسبق ونجله

هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات قنا
إيهاب عمر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات قنا إحالة أوراق نقيب المحامين الأسبق بمركز فرشوط غيابيًا ونجله حضوريًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، مع تأجيل الحكم على 4 متهمين آخرين من أفراد العائلة إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير المقبل، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلاف على لافتة مقر نادي المحامين بفرشوط.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير وأحمد محمد حنتيرة وأمير رشاد أمير، وبأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

وتعود وقائع القضية رقم 6114 لسنة 2020 جنايات فرشوط إلى تلقي مركز شرطة فرشوط بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية بشارع الشيخ غريب بمدينة فرشوط، ووجود جثة وعدد من المصابين.

 وبالانتقال والفحص تبين مقتل "عمر . ع . م"، وإصابة كل من "عبدالمتعال . خ . ر" و"محمود . ع . ر" و"خالد . م . م"، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فرشوط.

وكشفت تحريات ضباط وحدة المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "محمد . ط . م . ش" و"محمد . ش . م . ش" و"شمروخ . م . ش" و"ممدوح . م . ش" و"أحمد . ف . ا" و"طلعت . م . ش".

وأشارت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية بين "أحمد . م . ح" نقيب المحامين بمركز فرشوط آنذاك، والمنتمي لعائلة عبد التواب، والمتهم الأخير "طلعت . م . ش" الذي شغل المنصب ذاته سابقًا، بسبب لافتة مثبتة على مقر نادي محامي فرشوط تحمل اسم النقيب في ذلك الوقت دون ذكر اسم النقيب الأسبق أثناء تواجده بالقاهرة.

وأضافت التحريات أنه عقب المشادة قام المتهم الأخير بتجميع أقاربه والتوجه إلى منازل عائلة عبد التواب، محرزين أسلحة نارية وبيضاء، حيث أطلقوا الأعيرة النارية عشوائيًا لإثارة الذعر وقطع الطريق، ثم صوبوا النيران تجاه أفراد العائلة قاصدين النيل منهم، ما أسفر عن إصابة المجني عليه "عمر . ع . م" إصابة أودت بحياته، وإصابة الثلاثة الآخرين المشار إليهم.

محكمة جنايات نقيب المحامين مركز فرشوط فضيلة مفتي الجمهورية مشاجرة بالأسلحة النارية نادي المحامين بفرشوط مركز شرطة فرشوط

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

iPhone 18 Pro

أبل تستعد لتغيير صغير في واجهة iPhone 18 Pro

ميتا

تحقيق بريطاني يلاحق ميتا بسبب معلومات واتساب

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

مواصفات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 .. صور

بالصور

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

ألواح البروتين تحت المجهر.. خبراء يحذرون: ليست صحية وتزيد مخاطر الأمراض

تناول ألواح البروتين ليست صحية

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد