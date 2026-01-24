قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مصر ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
برلمان

عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات

عصام الصباحي
عصام الصباحي
أعلن عصام الصباحي ، المرشح لرئاسة حزب الوفد ، أنه تقدم بدعوى قضائية رقم 85 لسنة 2026 وتحدد لها جلسة 17 فبراير 2026 ، لأن العملية الانتخابية برمتها بها عوار قانوني وصريح  وتعتبر جريمة سياسية وإهدار للمال العام وإساءة لسمعة الوفد وتاريخه على حد قوله.

وأكد الصباحي، أنه هناك مخالفة للمادة 10 من لائحة حزب الوفد لأن الهيئة الوفدية لم تحتوي على اللجان النوعية كما أشار المستشار بهاء أبو شقة.

واختتم  المرشح لرئاسة حزب الوفد : بناءا عليه تقدمت إلى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بطلب لتأجيل انتخابات رئاسة حزب الوفد لتصحيح الأخطاء الجسيمة ، كما أعلن عن التنازل عن ترشحه لرئاسة حزب الوفد، نزولا إلى رغبة اللجان المركزية بالمنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا.

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
تناول ألواح البروتين ليست صحية
اعتقال الإسرائيليين
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
