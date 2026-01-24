عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات

أعلن عصام الصباحي ، المرشح لرئاسة حزب الوفد ، أنه تقدم بدعوى قضائية رقم 85 لسنة 2026 وتحدد لها جلسة 17 فبراير 2026 ، لأن العملية الانتخابية برمتها بها عوار قانوني وصريح وتعتبر جريمة سياسية وإهدار للمال العام وإساءة لسمعة الوفد وتاريخه على حد قوله.

وأكد الصباحي، أنه هناك مخالفة للمادة 10 من لائحة حزب الوفد لأن الهيئة الوفدية لم تحتوي على اللجان النوعية كما أشار المستشار بهاء أبو شقة.

واختتم المرشح لرئاسة حزب الوفد : بناءا عليه تقدمت إلى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بطلب لتأجيل انتخابات رئاسة حزب الوفد لتصحيح الأخطاء الجسيمة ، كما أعلن عن التنازل عن ترشحه لرئاسة حزب الوفد، نزولا إلى رغبة اللجان المركزية بالمنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا.