كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
هآرتس: قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل للتنسيق قبل ضرب إيران
التطور التكنولوجي.. الرئيس السيسي يطالب بتوعية المواطنين للحفاظ على استقرار الدولة

محمود محسن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية العمل من أجل تحصين شباب وبنات مصر، من أثار التكنولوجيا الحديثة، التي يمكن أن تكون بيئة للاضطرابات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، باحتفالية عيد الشرطة الـ 74، إن وزارة الإتصالات لها دور مهم، ووزارة الداخلية والجامعات والمدارس والكنائس، في توعية الناس، حتى لا يكونوا فريسة لتطور تكنولوجي كبير، يمكن أن يهدد الاستقرار في الدولة. 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يد أن يكون هناك أنشطة لطلاب الجامعات، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك تلاحم بين الدولة ومؤسساتها وبين شعبها لحماية بلدنا ووعي أبنائها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي شباب التكنولوجيا وزارة الإتصالات الجامعا

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

أفضل الليالي.. يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات

دعاء اليوم الخامس من شعبان لتيسير الزواج

دعاء اليوم الخامس من شعبان لتيسير الزواج

ندوة بجناح الأزهر تناقش كتاب تاريخ العرب والإسلام: الدولة الأموية والعباسية

معرض الكتاب.. ندوة بجناح الأزهر تناقش كتاب تاريخ العرب والإسلام

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

