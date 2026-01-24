التطور التكنولوجي.. الرئيس السيسي يطالب بتوعية المواطنين للحفاظ على استقرار الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية العمل من أجل تحصين شباب وبنات مصر، من أثار التكنولوجيا الحديثة، التي يمكن أن تكون بيئة للاضطرابات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، باحتفالية عيد الشرطة الـ 74، إن وزارة الإتصالات لها دور مهم، ووزارة الداخلية والجامعات والمدارس والكنائس، في توعية الناس، حتى لا يكونوا فريسة لتطور تكنولوجي كبير، يمكن أن يهدد الاستقرار في الدولة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يد أن يكون هناك أنشطة لطلاب الجامعات، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك تلاحم بين الدولة ومؤسساتها وبين شعبها لحماية بلدنا ووعي أبنائها.