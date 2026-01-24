قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب رئيس حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة الـ74

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر
اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر
عبد الرحمن سرحان

وجه اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وإلى جموع قيادات وضباط وجنود الشرطة المصرية، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، تجسد ملحمة متواصلة من التضحية والعطاء، وتعيد إلى الأذهان بطولات رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم أسمى معاني الشرف والفداء في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، بدءا من معركة الإسماعيلية الخالدة في 25 يناير 1952، وصولا إلى معاركهم الراهنة في مواجهة الإرهاب وحماية الجبهة الداخلية.

وأكد فرحات في بيان له أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 74 جاءت قوية وصادقة، وحملت رسائل وطنية بالغة الأهمية، أعادت التأكيد على أن قوة الدولة المصرية نابعة من مؤسساتها الوطنية وقدرتها على حماية شعبها، مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس، وبالقسم الواضح، أن تجهيزات قوات وزارة الداخلية ليست لحمايته الشخصية و إنما لحماية مصر وشعبها، يمثل حسما قاطعا لأي محاولات تشكيك أو مزايدات تستهدف النيل من مؤسسات الدولة أو التشويش على وعي الرأي العام.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن حديث الرئيس عن الشهداء اتسم بعمق إنساني صادق، عكس شعور القيادة السياسية بحجم الألم الذي تعيشه أسر الشهداء، وفي الوقت نفسه أكد أن تضحياتهم لم تذهب هدرا، بل كانت الثمن الحقيقي لاستقرار الدولة وبقاء مؤسساتها، مشددا على أن دماء الشهداء صنعت حاضرا آمنا ومستقبلا أكثر استقرارا، وأن الوفاء لهم يظل واجبا وطنيا وأخلاقيا لا يسقط بالتقادم.

وأشار فرحات إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن رجال الشرطة هم أبناء وبنات هذا الوطن، وليسوا ميليشيات أو جماعات خارجة عن القانون، يعكس طبيعة الدولة الوطنية الحديثة التي تعتمد على مؤسسات احترافية تعمل وفق الدستور والقانون، وتسخر قدراتها وإمكاناتها فقط لحماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري.

وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر توجيه الرئيس لأكاديمية الشرطة بتخصيص فترات معايشة لأبناء الشهداء، مؤكدا أن مبادرة المعايشة القصيرة لأبناء الشهداء تعد نموذجا وطنيا راقيا للربط بين مؤسسات الدولة وأبناء الشعب المصري، وتسهم بشكل مباشر في ترسيخ قيم الانتماء والوطنية، ونقل معاني التضحية والفداء إلى الأجيال الجديدة، بما يعزز وعيهم بتاريخ آبائهم البطولي ويؤكد استمرار الدولة في رعاية أسر الشهداء والوفاء لتضحياتهم.

وشدد فرحات على أن كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74 تمثل رسالة طمأنة للشعب المصري، و تجديدا للعهد بأن أمن مصر وشعبها يظل أولوية قصوى، وأن تماسك الجبهة الداخلية و الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة هو الضمان الحقيقي لعبور التحديات والحفاظ على استقرار الوطن.

اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية عيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

ترشيحاتنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي: التعليم فى مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة

البابا تواضروس

حماية الوطن.. الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس ورجال الشرطة بالعيد الـ٧٤

الموالح

مصر الأولى عالميا فى تصدير الموالح للعام السادس.. تفاصيل

بالصور

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد