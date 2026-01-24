قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
وطن آمن وشعب مطمئن.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أسماء شهداء الشرطة الأبرار

كرم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت ، عدد من أسماء شهداء الشرطة الأبرار ومنحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74.


أولا وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة : اسم الشهيد الرائد محمود أحمد عبدالصبور سعد وتسلمه والده .


اسم الشهيد النقيب : أدهم أيمن حسن محمد وتسلمه والده.


ثانيا وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة : اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز أول عمر مصري عبد الونيس تسلمته أرملته .


اسم الشهيد الغفير أول محمد فاضل أحمد الشناوي وتسلمت الوسام أرملته .

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ " عزت جمال".


وشاهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا فنيا بعنوان قصة "وطن آمن وشعب مطمئن" حول بطولات وتضحيات الشرطة المصرية منذ العدوان الثلاثي على مصر وحتى الوقت الحاضر، شارك فيه عدد من الفنانين من بينهم الفنان ماجد الكدواني ونسمة محجوب وريهام عبدالحكيم وكارمن سليمان وعدد من الفنانين.
عقب ذلك تطرقت الاحتفالية إلى بطولة الشهيد العقيد رامي هلال الذي يعد رمز ا للتضحية والفداء حيث قدم روحه فداء للوطن يوم الجمعة 15 فبراير 2019 حين قام إرهابي بالقاء قنبلة أمام مسجد الاستقامة وبمجرد ما تم تتبعه من قبل البطل رامي فجر الإرهابي نفسه ، وقد قام الرئيس السيسي بتكريم أسرة الشهيد رامي هلال سابقا وفي لقطة عفوية من ابن الشهيد البطل لم يكن يريد ترك يد الرئيس السيسي.


ومن جانبه ، أكد نجل الشهيد على رامي هلال فخره بالبطولة التي قدمها والده وتضحيته بنفسه من أجل الناس ، مؤكدا أنه يشعر دوما بان والده بجواره ، وقال نجل الشهيد " بشكر الرئيس السيسي على أنه جاب حق والدي"


وشهد الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة استعراض صور كوكبة من شهداء الشرطة بصحبة أسرهم ، ومنهم الشهيد الرائد أحمد وحيد ، والشهيد مقدم عبد الرحمن عادل ، والشهيد رائد ياسر جنينة ، والشهيد الرائد عبد الرحمن الصرفي، والشهيد مقدم عماد الركايبي ، والشهيد مقدم فادي عواد ، والشهيد العميد ساطع النعماني ، والشهيد العقيد محمد بركات ، والشهيد العقيد فتحي قدري ، والشهبد الرائد أحمد الكبير ، والشهيد المقدم طارق أسامة ، والشهيد العميد ياسر الحديدي ،والشهيد العقيد كريم ياسين.. والشهيد المقدم أحمد الضبيعي ، والشهيد مقدم مصطفى حمدون ، والشهيد الرائد محمود منير ، والشهيد المقدم أحمد جلال والشهيد اللواء امتياز كامل ، والشهيد العقيد أحمد نصار ، والشهيد العميد هشان الدين عزب ، والشهيد العميد محمد جمال ، والشهيد العميد أحمد عشماوي ، والشهيد العميد محمد مؤنس .


واستعرضت احتفالية الذكرى الـ74 لعيد الشرطة مشاهد من حياتنا اليومية لوقائع حقيقية لأبطال من ضباط وأفراد وزارة الداخلية ، تم تصويرها بمواقع داخل جمهورية مصر العربية في (مدينة 6 أكتوبر ومنطقة جبلية بالمعادي ووادي الريان بالفيوم وحلوان).


وجميع المشاهد تؤكد أن رجال الشرطة في جاهزية واستعداد تام لمواجهة أي تحديات بعد سنوات من التدريب في أقصى درجات الخطر وبأقصى قوة وبأعمق تركيز من أجل حماية أمن وسلامة والمواطنين.


وتبرز المشاهد شجاعة وبسالة واستعداد رجال الشرطة المصرية في مواجهة الخطر والتحديات حتى في أصعب الأماكن التي يستحيل الوصول اليها ، ووسط المخاطر دائما رجال الشرطة هى الأقوى والأسرع وتصارع الموت من أجل انقاذ حياة المواطنين وتحويل خوفهم لأمان.
 

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

