توقيع بروتوكول تعاون لدعم تشغيل مشروع نقل ذكي صديق للبيئة بالإسكندرية

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية وشركتي (Via) و(ARRW)، لدعم تشغيل مشروع نقل ذكي صديق للبيئة، وإقامة محطات شحن للمركبات الكهربائية، بكل من سيدي جابر نطاق حي شرق، سيدي بشر نطاق حي المنتزه، ومحطة الرمل نطاق حي وسط، إلى جانب إنشاء وحدات خدمية متكاملة بكل موقع.

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم "السبت"، أن البروتوكول يأتي في ضوء توجه المحافظة نحو تبني حلول النقل المستدام، والمساهمة في تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير منظومة النقل الحضري، بما يتسق مع مشروعات مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل، وبما يعزز من خلق منظومة نقل متكاملة وصديقة للبيئة بمحافظة الإسكندرية.

وتم توقيع البروتوكول بين أحمد حبيب سكرتير عام محافظة الإسكندرية وشركة Via ويمثلها المهندس طارق عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، وشركة ARRW ويمثلها حسن صالح الشوربجي رئيس قطاع العمليات، وهما من الشركات التقنية العالمية الرائدة في حلول النقل الذكي والبنية التحتية الرقمية لشبكات النقل العام، والتي تقدم خدمات النقل التشاركي عند الطلب والحافلات الذكية، بالتعاون مع الحكومات وشركاء النقل حول العالم.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات نقل حديثة وصديقة للبيئة، وتعزيز استخدام المركبات الكهربائية كحل مستدام وفعال، من خلال التوسع التدريجي في تشغيل المركبات الكهربائية، والاعتماد على التطبيقات الذكية لتوجيه السائقين والركاب وتحسين تجربة المستخدم

كما تقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للخدمة اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع، وحتى يوم ٢/١، تمهيدًا للتشغيل الكامل وتقييم الأداء الفني والتشغيلي للخدمة.

وتم توقيع البروتوكول بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في خطوة تعكس حرص المحافظة على مواكبة التوجهات العالمية في مجال النقل الذكي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

