زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قرار عاجل من جنايات الإسكندرية بشأن متهمين أنهيا حياة صديقهما بالدخيلة

أحمد بسيوني

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ وعضوية المستشارين طارق الصيرفي وشريف جبر وعمر سليم، تأجيل محاكمة كل من «م.ع.م» عامل نجارة و**«خ.س.خ»** تاجر، المتهمين بقتل صديقهما «م.ال.م» عمدًا باستخدام أسلحة بيضاء وتصوير الواقعة عقب ارتكابها، إلى جلسة 21 مارس المقبل لسماع الشهود والمرافعة.

تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بإصابة المجني عليه بطعنات وجروح قطعية متفرقة بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوي بمنطقة الدخيلة، حيث جرى نقله إلى مستشفى العجمي العام في حالة حرجة، قبل أن يتوفى متأثرًا بإصاباته التي تسببت في هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وكشفت التحقيقات، بعد تفريغ كاميرات المراقبة وسماع الشهود، عن أن المجني عليه نشبت بينه وبين المتهمين خلافات قديمة ومتراكمة تعود لسنوات، تضمنت بلاغات وأحكامًا قضائية متبادلة، ما دفعه للإقامة خارج نطاق الدخيلة لفترة خشية التعرض لهما.

وحسب ما توصلت إليه النيابة العامة، حضر المتهم الأول إلى مكان تواجد المجني عليه صباح يوم الواقعة، واعتدى عليه بطعنات نافذة مستخدمًا سلاحًا أبيض، ثم صوره عقب سقوطه، قبل أن يلحق به المتهم الثاني ويوجه له طعنات أخرى، مانعين الأهالي من التدخل تحت التهديد، ثم فرا هاربين على مركبة «تروسيكل».

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي قررت تأجيلها لاستكمال إجراءات المحاكمة.

